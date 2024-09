Napoli, ADL scatenato: ora il nuovo stadio, ha già deciso dove

De Laurentiis è pronto a regalare un nuovo acquisto ai tifosi del Napoli. Ecco la verità svelata pochi minuti fa, il retroscena da urlo

Il club partenopeo vuole ingrandirsi sempre di più anche dopo vent’anni di presidenza De Laurentiis: ecco il nuovo acquisto da parte del presidente azzurro. Un’idea a sorpresa per far sognare ancor di più i tifosi del Napoli che vogliono continuare a respirare aria di calcio europeo.

Il numero uno del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, si è emozionato durante la lettura della sua lunga lettera dopo vent’anni di presidenza. Dopo tanti mesi è tornato a parlare durante la conferenza stampa con l’accordo con il nuovo sponsor Sorgesana. Un momento di commozione totale per rievocare ricordi lontani e vicini, successi e disfatte.

Il Napoli continua a pensare in grande con nuovi acquisti di livello internazionale. Il progetto con Antonio Conte è appena iniziato, ma De Laurentiis ha in mente già nuove mosse strategiche per regalare nuove gioie ai tifosi azzurri.

Napoli, il regalo di De Laurentiis dopo vent’anni di presidenza

Saranno mesi intensi per il numero uno del club partenopea. Una nuova strategia per l’acquisto decisivo: ecco quello che ha intenzione di fare nei prossimi giorni, scopriamo ogni dettaglio.

Come rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino il presidente De Laurentiis è pronto a comprare lo Stadio Maradona in ottica Euro2032. Ora vuole risolvere definitivamente la questione stadio che si trascina dietro da tantissimi anni: non è stata mai trovata la soluzione giusta finora. Nella giornata di mercoledì è arrivata subito una telefonata tra il sindaco di Napoli, Manfredi, e il ministro dello Sport Andrea Abodi: ADL avrebbe così sondato tramite il ministro la possibilità di comprare proprio il Maradona.

Dal Comune hanno anche aperto a questa possibilità: “La vendita dello stadio è tecnicamente possibile”, hanno fatto sapere ufficiosamente. C’è da superare lo scoglio del consiglio comunale che è contro De Laurentiis, ma se dipendesse esclusivamente dal sindaco Manfredi l’affare andrebbe subito in porto.

L’alternativa sarebbe quella di una concessione per 90 anni: il Comune, infine, potrebbe venire incontro con la vendita del centro sportivo a Bagnoli. Una scelta strategica per puntare sempre più in alto anche dal punto di vista di strutture all’avanguardia come i migliori club mondiali. Una voglia immensa di essere protagonista a Napoli ancora per tantissimi anni: ADL ha in mente altri progetti virtuosi per arrivare fino in fondo. Ecco finalmente la verità.