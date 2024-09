Napoli, attacco inedito: Conte cambia tutto, la rivoluzione

Ultimi giorni di allenamenti per poi volare in Sardegna per affrontare il Cagliari. La rivoluzione di Conte in attacco, ecco chi giocherà

L’allenatore del Napoli sta pensando a vari sistemi di gioco anche a partita in corso. Conte è sempre molto attivo per ridare forma ad una squadra che ormai era sfiduciata in ogni dettaglio. Ora la squadra azzurra sarà protagonista affrontando due trasferte ostiche come Cagliari e Juventus: ecco le scelte di formazione a sorpresa in attacco, chi giocherà dal primo minuto?

Saranno gli allenamenti a fargli schiarire ancor di più le idee in vista della prossima sfida di Serie A contro il Cagliari. Un momento decisivo per continuare ad essere all’altezza della situazione dopo le vittorie contro Parma e Cagliari. Nelle ultime due settimane l’allenatore del Napoli ha lavorato in ogni singolo dettaglio cercando di insistere anche sulla forma fisica: ecco la rivoluzione in vista della trasferta in terra sarda. Una mossa a sorpresa per partire subito forte per ottenere altri tre punti in campionato.

Napoli, tutto fatto per Cagliari: la decisione di Conte

Tutto cambia velocemente in ottica futura, ecco la soluzione in vista di Cagliari. Attacco inedito per Antonio Conte che vuole rivoluzionare così la formazione dopo le prime tre partite di Serie A. De Laurentiis l’ha accontentato sul fronte calciomercato, ora tocca a lui per ridare così sempre più entusiasmo.

Il Napoli è pronto ad affrontare al meglio il mese di settembre per collezionare più punti possibili. Ecco la rivoluzione di Conte per dare forma definitivamente alla squadra azzurra: scopriamo le scelte dell’allenatore azzurro in vista del futuro.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport il Napoli continua a lavorare senza sosta a Castel Volturno per ritornare subito in campo. Sfida ostica in terra sarda contro il Cagliari: Conte ha in mente di rivoluzionare così l’attacco azzurro con gli inserimenti di Lukaku e Kvara insieme dal primo minuto. Scalpita anche David Neres per una maglia da titolare: ecco l’attacco spumeggiante di Conte.

Nessun problema per il georgiano tornato acciaccato dagli impegni della Nazionale. Kvara è pronto a scendere in campo per essere protagonista in futuro: ecco la soluzione per il tridente offensivo. Nessun cambio di sistema di gioco: sarà confermato il 3421 con i due giocatori alle spalle dell’ariete belga che vuole regalare altri gol ripagando la sua fiducia.