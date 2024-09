Napoli, intreccio di mercato con il Milan: c’è ancora il Galatasaray

In sede di calciomercato per il Napoli arriva un altro colpo di scena. Si tratta di un autentico intreccio che si è venuto a creare con il Milan e che chiama in causa ancora una volta il Galatasaray. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso e qual è la situazione allo stato attuale delle cose.

Gli azzurri in sede di calciomercato hanno operato fino a questo momento in maniera esemplare questa stagione. Seguendo le indicazioni di Antonio Conte, lo hanno accontentato praticamente in ogni sua richiesta, consegnandogli tra le mani una rosa che risponde molto alle sue esigenze.

Chiaramente andrà completata poi nel mercato di gennaio, ma molte delle risorse che si avranno a disposizione per gli investimenti dipenderanno dalle cessioni e dalle entrate del club. Adesso, però, arriva una svolta non di poco conto. Ancora una volta con il Galatasaray, che innesca un intreccio di calciomercato proprio tra Napoli e Milan.

Intreccio di calciomercato tra azzurri e Milan

Come è noto, il calciomercato turco è ancora aperto e questo sta prolungando alcuni discorsi che ormai si trascinano da tanto, troppo tempo. In tal senso, si sta venendo a profilare un curioso intreccio di mercato che va risolto, però, a breve nelle ultime ore. Andiamo a vedere di che si tratta.

Stando a quanto raccontato da Sky Sport, infatti, il Galatasaray ha messo gli occhi su Mario Rui del Napoli, sfidando i rivali del Besiktas che da tempo sono sul calciatore. In tal senso, però, attenzione all’intreccio con il Milan che può stravolgere completamente i piani di calciomercato dei partenopei.

Napoli, ancora il Galatasaray protagonista: le ultime

Secondo Sky Sport, infatti, i turchi oltre a Mario Rui stanno valutando con molta attenzione anche il profilo di Fodè Ballo-Tourè, esubero del Milan che può andar via ad un prezzo vantaggioso e che vedrebbe probabilmente di buon occhio un trasferimento in un club come il Galatasaray.

A quanto pare nelle prossime ore potrebbe esserci a Milano un incontro tra il club rossonero ed un emissario della società turca per cercare di definire questa operazione last minute. In tal caso, sfumerebbe in maniera definitivo l’approdo al Galatasaray di Mario Rui, che resterebbe dunque al Napoli praticamente da separato in casa. Ricordiamo che il mercato in Turchia chiude domani.