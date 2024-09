Napoli, Conte ha deciso: è pronto a firmare un altro centrocampista

In casa Napoli da tempo si sta lavorando al prolungamento contrattuale per Khvicha Kvaratskhelia ma ora sta per arrivare un altro rinnovo a sorpresa. Si tratta di una notizia totalmente nuova e che accende la gioia dei tifosi, visto che si tratta di un idolo autentico della piazza.

Il discorso relativo ai contratti da prolungare in casa Napoli è estremamente attuale. Il caso più spinoso è sicuramente quello relativo al futuro di Khvicha Kvaratskhelia, con il georgiano che ormai da più di un anno sta trattando il rinnovo contrattuale. Al momento, però, manca la firma e la situazione si fa ogni giorno più grave.

Ci sono, però, altre situazioni più impellenti per gli azzurri. Non è da meno, però, certamente la questione relativa al futuro di Alex Meret, che ha il contratto in scadenza nel 2025 e per il quale si ha la netta sensazione che tutto dipenda dal suo rendimento in questa stagione. In tal senso, però, c’è un altro prolungamento che sta per arrivare e che sarà una sorpresa per molti.

Altra firma in casa Napoli: c’è l’accordo

Viaggia verso l’addio Juan Jesus, che ha il contratto in scadenza nel 2025 e che non sarà confermato. Con il suo addio, si potrebbero poi spalancare le porte per il ritorno di Natan, che potrebbe essere valorizzato da Antonio Conte. C’è un’altra situazione di una scadenza nel 2025 che però è totalmente diversa.

Si tratta di Frank Zambo Anguissa. Anche lui, infatti, come il centrale ex Inter e Roma, ha il contratto in scadenza nel 2025. In esso, però, c’è una opzione per un rinnovo biennale automatico che il Napoli, stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, ha intenzione di attivare. Blindando così il camerunese, per il quale ci sono sirene in giro per il mondo.

Napoli, non solo Kvaratskhelia: si attende l’annuncio su un altro rinnovo

Chiaramente l’attivazione di questo rinnovo arriverà solo come extrema ratio. Più probabile che le parti, prima di attivarla, si incontrino per ridiscutere i termini del nuovo contratto.

In ogni caso, però, tramite clausola o tramite una trattativa per un nuovo contratto, Anguissa è blindato al Napoli dal momento che resta un elemento centrale in questo progetto. D’altronde la stima di Conte nei suoi confronti non è mai stata nascosta ed anzi l’ha ribadita in più riprese.