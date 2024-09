Napoli, infortunio Kvara: Conte sorprende per il sostituto

Infortunio Kvara, è stata una autentica doccia fredda per il Napoli. Il calciatore è andato KO in Nazionale e le sue condizioni creano apprensione in casa azzurra. Antonio Conte, però, è pronto a sorprendere tutti per quello che sarà il suo sostituto in campo. Le ultime notizie a riguardo.

La sosta per le Nazionali, come sempre accade, ha risolto degli interrogativi per tanti club ma altrettanti ne ha creati. Sono sempre tanti, da questo punto di vista, gli aspetti da tenere in considerazione, a partire dal fatto che spesso ci sono degli infortuni da smaltire, per non sottovalutare lo stress fisico.

Ne sanno qualcosa in casa Napoli, dal momento che Khvicha Kvaratskhelia è tornato dagli impegni con la Georgia in pessime condizioni fisiche. Ha ricevuto una forte botta che lo mette a rischio per la partita contro il Cagliari di domenica sera. Ed in tal senso Antonio Conte è pronto a sorprendere tutti per quello che sarà il suo erede sulla fascia sinistra.

Infortunio Kvara: le ultime da Castel Volturno

Con Conte il georgiano sembra essere vicino ad innalzare ancora di più il proprio livello per spiccare definitivamente il volo. In tal senso, però, l’infortunio rimediato con la Georgia preoccupa tutti. A partire, ovviamente, da Antonio Conte, che punta tantissimo ovviamente sul suo talento a dir poco cristallino.

A fare il punto della situazione è il quotidiano “Repubblica“, che spiega come la prima soluzione sia rappresentata senza ombra di dubbio da David Neres. Il brasiliano sa agire molto bene sulla fascia sinistra, come più volte dimostrato in carriera, e rappresenterebbe l’opzione scontata per molti. Attenzione, però, ad un colpo di scena.

Napoli, Kvaratskhelia KO: ecco Conte chi sceglierà come sostituto

A quanto pare, infatti, in vantaggio ci sarebbe Jack Raspadori, reduce dalle ottime prove offerte nella Nazionale di Luciano Spalletti e che può provare a galoppare questa onda di entusiasmo per riconquistare anche il pubblico di Napoli. Attorno a lui, infatti, si sono creato delle perplessità per le ultime prestazioni deludenti.

Al momento la speranza di tutti è che Kvara possa esserci contro il Cagliari, ma in caso di forfait c’è Raspadori a scaldare i motori. Domani sarà una giornata molto importante da questo punto di vista. Si attendono sviluppi in tal senso.