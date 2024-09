Arbitri: scoppia un nuovo caso, c’entra la Juve

La questione arbitri continua a tenere banco in Italia. Nelle ultime ore è scoppiato un nuovo caso e la colpa è ancora della Juventus

Dopo la sosta, la Serie A è pronta a tornare in campo per la quarta giornata. Un turno che si preannuncia fondamentale visto che lo stop rappresenta sempre una incognita molto importante. Nelle ultime ore, però, si è parlato ancora una volta di arbitri e non mancano le polemiche.

Un particolare ha fatto scattare uno strano caso e la protagonista involontaria è la Juventus. Il post su X di Paolo Ziliani ha aperto una polemica sui social e non solo. Ora la speranza da parte di Rocchi è che tutto possa passare senza particolari problemi e mettere fine alle discussioni di queste ore. In caso, invece, di qualche svista, il rischio è quello di dare vita ad un nuovo dibattito che durerà per diversi giorni e rimetterà in forte dubbio la lealtà dei direttori di gara.

Juve e il caso Di Bello: cosa sta succedendo

Il tutto è partito da un post di Paolo Ziliani sulle ultime designazioni. Empoli–Juventus è stata affidata a Marco Di Bello di Brindisi. Nulla di strano fino all’analisi effettuata dal giornalista. Il fischietto pugliese già in passato ha diretto il club bianconero e non sono mancate polemiche. Quindi la scelta di fargli arbitrare una nuova sfida della squadra allenata da Thiago Motta lascia qualche perplessità dal punto di vista del tifo, ma Rocchi è certo che tutto si svolgerà nel rispetto delle regole.

“Lo strano caso dell’arbitro Di Bello – si legge nel post – ha diretto 18 volte i bianconeri fischiandole nove rigori a favore. Non vide, invece, il fallo di Iling su Ndoye in Juventus-Bologna 1-1 un anno fa e nel 2022 il mani di Danilo in Verona-Juventus 0-1. Naturalmente è una pura coincidenza. Grande attesa al Castellani per vedere se Di Bello riuscirà nell’impresa di migliorare la sua già imbattibile media“.

Parole che hanno alimentato la polemica sui social e la speranza da parte di Rocchi è che tutto si possa risolvere senza problemi. Di certo dopo questo post si presterà maggiore attenzione all’arbitraggio di Di Bello in Empoli–Juventus. Vedremo se tutto andrà liscio o ci saranno discussioni che, come sempre, animeranno la settimana e dureranno fino all’inizio della quinta giornata di campionato.