ADL in lacrime: non ha retto l’annuncio

Un Aurelio De Laurentiis come non lo avete mai visto. Il presidente del Napoli è scoppiato in lacrime all’improvviso: non ha retto l’annuncio

De Laurentiis ha sempre dimostrato di essere un presidente forte e duro. Ma, come ha detto Leclerc dopo la vittoria di Monza, dietro ad un imprenditore o un pilota c’è sempre una persona ed emozionarsi fa assolutamente parte della vita. Lo sa bene ADL che in conferenza stampa è scoppiato in lacrime.

Un De Laurentiis sicuramente inedito e che difficilmente lo si vedrà in futuro. Ma questi venti anni sono stati sicuramente molto duri e in questa conferenza stampa tutti i sacrifici sono venuti fuori. Lacrime che confermano come il presidente tiene molto al Napoli e nella sua gestione ha fatto il possibile per togliere diverse soddisfazioni ai tifosi. La strada è ancora lunga e smaltire la delusione dello scorso anno non sarà facile. Ma la scelta di Conte ha come obiettivo quello di ritornare sulla scia spallettiana.

ADL e il discorso commovente

De Laurentiis si è sempre impegnato in questi 20 anni per portare i tifosi ad esultare. La vittoria dello Scudetto è stata la chiusura di un cerchio importante, ma da parte del presidente non c’è nessuna intenzione di fare un passo indietro. La strada è ancora lunga per trovare una certa continuità di risultati considerato anche il crollo della scorsa stagione. Ma le idee sono molto chiare e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere il quadro più chiaro.

ADL in questo intervento in conferenza stampa ha garantito che da parte sua e del Napoli l’obiettivo è quello di tutelare i giocatori, ma anche a vincere rispettando regole e persone. Si continuerà in questo modo nella speranza di poter tornare il prima possibile a conquistare successi. I partenopei in questo momento sono riusciti ad ottenere una attenzione globale importante grazie anche al lavoro di De Laurentiis in questo ventennio.

Naturalmente la strada è lunga e destinata comunque ad avere altri ostacoli da superare. Ma De Laurentiis in questi venti anni ci ha messo il cuore e le lacrime di oggi confermano quanto detto in precedenza. Un presidente sicuramente diverso da quello solito e che non vedremo mai più. Immagini che resteranno nella storia del Napoli e ribadisco l’impegno da parte del numero uno degli azzurri per raggiungere risultati importanti.