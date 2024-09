Napoli-Calciopoli: la profezia di ADL e Carraro svelata 20 anni dopo

Sono ormai trascorsi 20 anni dalla vicenda Calciopoli e in queste ultime ore è uscita una profezia di De Laurentiis. Ecco tutti i dettagli

Calciopoli ha sicuramente segnato il nostro calcio e trascorsi 20 anni da quella brutta pagina si continua a parlare tra i tifosi di quanto successo all’inizio del nuovo secolo. Una vicenda sicuramente non bella e che ha macchiato per sempre un mondo che prosegue a creare polemiche (e non solo).

In queste ultime ore, però, si è ritornati a parlare di Calciopoli, ma la colpa non è sicuramente di un altro caso simile. È De Laurentiis che a margine di una conferenza stampa ripercorre quei tempi e rivela una profezia fatta a Carraro circa 20 anni fa. Parole che confermano la volontà da parte di ADL di conservare un calcio che ormai non esiste più. Purtroppo non gli hanno creduto e attualmente stiamo assistendo ad uno sport assolutamente differente dal precedente.

La profezia di ADL a Carraro

Aurelio De Laurentiis si è sempre distinto per il suo modo di pensare il calcio. Le sue dichiarazioni non sono mai passate inosservate e hanno fatto sempre rumore. Ora in queste ultime ore si sta parlando molto della sua previsione fatta a Carraro ormai 20 anni fa. Un pensiero che poteva magari salvare questo mondo, ma nessuno lo ha ascoltato.

In particolare, De Laurentiis disse a Carraro che quel calcio non funzionava. La risposta dell’ex presidente della FIGC è stata: “Lo dice lei?“. Allora in quel momento ADL sottolineò di aver capito tutto e dopo poco scoppiò Calciopoli. Parole che confermano come all’interno di quel mondo si capiva che stava succedendo qualcosa, ma nessuno ha avuto il coraggio di parlare. L’unico che lo ha fatto è stato proprio il presidente del Napoli, ma alla fine nessuno lo ha ascoltato.

Sicuramente le parole dette in questa conferenza sono destinate a fare rumore e soprattutto confermano come De Laurentiis ci aveva visto lungo sin da subito. Naturalmente la risposta di Carraro non ha cambiato assolutamente il modo di pensare del presidente. Anzi il numero uno del Napoli continua a parlare in modo molto duro e le sue dichiarazioni fanno sicuramente sempre molto rumore. La sua speranza è che si possa arrivare ad un calcio completamente differente, ma la strada è lunga e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire cosa succederà.