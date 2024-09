Napoli: infortunio Kvaratskhelia, l’annuncio

In casa Napoli tengono banco le condizioni di Kvaratskhelia. In queste ultime ore è arrivato un aggiornamento importante sul georgiano

Preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Kvaratskhelia. L’esterno offensivo ha preso una botta nell’ultima uscita con la Georgia e la sua presenza a Cagliari è in forte dubbio. Le sensazioni da parte dello staff azzurro restano positive, ma si preferisce non sbilanciarsi almeno fino a quando non si hanno certezze. Nelle prossime ore il giocatore sarà valutato dai medici del club e solo successivamente si prenderanno tutte le decisioni del caso.

E, intanto, in queste ultime ore sono arrivati degli aggiornamenti importanti sulle condizioni di Kvaratskhelia. La speranza è che il calciatore possa essere a disposizione per la trasferta di Cagliari almeno per la panchina. La certezza la si avrà solamente dopo il suo ritorno in Italia e per questo motivo non ci resta che aspettare ancora un po’ di tempo per avere maggiori sicurezze.

Infortunio Kvaratskhelia: cosa sappiamo

Le condizioni di Kvaratskhelia preoccupano (e non poco) in casa Napoli. Il giocatore nelle ultime due partite è stato decisivo e una sua assenza potrebbe essere assolutamente pesante per Conte. Per questo motivo la speranza è quella di un recupero immediato e le notizie che arrivano sono sicuramente positive. Ma si preferisce attendere ancora un po’ di tempo prima di avere delle certezze.

Il giornalista di Radio Marte Pasquale Tina ha confermato che il giocatore è stato visto dai medici del Napoli e la botta in questo momento non sembra assolutamente preoccupare. Il georgiano nei prossimi giorni dovrebbe smaltire il problema fisico, ma la sua presenza a Cagliari non è a rischio. Ora resta da capire se si inizierà dalla panchina oppure da titolare. I dubbi saranno sciolti solamente a ridosso del match. Vedremo cosa succederà e quali saranno le decisioni.

Di certo la presenza di Kvaratskhelia rappresenta una buona notizia per il Napoli e Antonio Conte. Non ci resta a questo punto che aspettare i prossimi giorni per capire se alla fine si potrà arrivare a vedere il georgiano titolare oppure no. Ma il tecnico leccese ha potuto tirare un sospiro di sollievo alla notizia che il giocatore non ha niente di grave. Un’arma in più per una trasferta complicata e Kvicha è pronto a dare una mano molto importante alla squadra per dare continuità all’ottimo risultato contro il Parma.