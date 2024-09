Napoli: Conte accontentato, arriva a gennaio

Il Napoli in questa calciomercato si è mosso in modo importante. Ma Conte ha una chiara richiesta per gennaio e la società vuole accontentarlo

È tempo di guardare al futuro in casa Napoli e il club sta lavorando ai rinforzi da dare a Conte nel mese di gennaio. La rosa è sicuramente importante, ma non completa e per questo motivo Manna si è già messo alla ricerca dei giocatori da regalare al proprio tecnico durante il calciomercato invernale. Dall’allenatore leccese è stata avanzata una richiesta ben precisa e il club farà di tutto per esaudirla.

I ragionamenti sono in corso e si proverà a portare il giocatore nel giro di davvero poco tempo. La speranza è che si possa arrivare ad una fumata bianca già nei primi giorni del calciomercato. Ipotesi non facile considerando anche l’importanza del giocatore. Ma su questo sono in corso le riflessioni e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro molto più chiaro.

Calciomercato Napoli: scelto il nuovo colpo, i dettagli

Il Napoli si è mosso con molta attenzione in questo calciomercato estivo, ma ancora non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Si è parlato molto di un difensore, di un attaccante (soprattutto se dovesse partire Simeone) e di un esterno e proprio su questo c’è una novità molto importante.

Dedic ed Ebimbe sono i principali obiettivi, ma, come riportato da areanapoli.it, il Napoli non molla la pista di calciomercato che porta a Singo. Il fatto che il giocatore conosce molto bene il nostro campionato è un vantaggio da non sottovalutare considerando il poco tempo di ambientamento. Con il Monaco i contatti vanno avanti ormai da tempo e per questo motivo non possiamo escludere un tentativo per accontentare Conte. Sono in corso tutte le valutazioni del caso e i dubbi saranno sciolti solamente a ridosso della sessione invernale.

Singo resta comunque un profilo che interessa molto al Napoli e presto si potrebbe entrare nel vivo per valutare nel dettaglio la possibilità di una fumata bianca. L’idea è quella di prendere un giocatore che conosce molto bene il nostro campionato per accorciare i problemi di ambientamento e l’ex Torino rappresenta una possibilità da non sottovalutare. Naturalmente restano in corsa anche Dedic ed Ebimbe. Una lotta a tre per il ruolo di esterno che Conte spera di poter ricoprire con un nuovo acquisto durante il calciomercato invernale.