Napoli: c’è il sì di Mario Rui, chiusura immediata

A sorpresa Mario Rui potrebbe lasciare il Napoli in queste ore. Il giocatore sembra essersi convinto e ha detto sì al trasferimento

Dopo i diversi no detti nelle settimane scorse, Mario Rui è ormai pronto a cambiare squadra. Il giocatore, infatti, si sarebbe convinto ad accettare la proposta di un club ed ora si è al lavoro per definire alcuni dettagli e arrivare alla fumata bianca. Ci sono ancora diverse cose da stabilire e queste sicuramente non aiutano la conclusione dell’affare, ma la volontà delle parti è quella di riuscire a chiudere tutto in davvero poco tempo e alla fine quasi certamente si arriverà all’accordo.

Per il Napoli la partenza di Mario Rui potrebbe rappresentare una notizia sicuramente molto positiva anche per quanto riguarda le casse. La trattativa con il club va avanti ormai da tempo e sono da limare ancora alcune cose. La speranza da parte dei partenopei è che si possa raggiungere un accordo considerando anche la presenza dell’ok del giocatore dopo i diversi no detti durante questo calciomercato.

Calciomercato Napoli: via Mario Rui, ecco con chi firma

Ultime ore da giocatore del Napoli per Mario Rui. Dopo i diversi no detti durante il calciomercato estivo e la possibilità di restare alla corte di Conte fino a gennaio (fuori rosa ndr), la svolta sembra essere davvero vicina. Secondo quanto scritto Fanatik, il giocatore avrebbe detto sì ad un club ed ora si starebbe trattando per definire gli ultimi dettagli e trovare l’accordo definitivo. Una operazione comunque non semplice e per questo motivo non è da escludere nulla in questo momento.

Il Besiktas sembra essere la squadra più vicina a Mario Rui. Nelle scorse ore si è parlato anche di Galatasaray, ma i giallorossi ad oggi hanno altre priorità. I bianconeri da tempo sono sulle tracce del portoghese e da parte del giocatore ci sarebbe la disponibilità di trasferirsi in Turchia. Ora da definire alcuni dettagli con il Napoli e questo rende complicato chiudere l’operazione nel giro di 24 ore. Ma si sta valutando tutta la situazione per capire la giusta soluzione.

I turchi vorrebbero prendere il giocatore a parametro zero, ma Mario Rui chiede una cifra importante per liberarsi dal Napoli. I contatti sono in corso per trovare la giusta soluzione. Attenzione anche alla possibilità magari di un prestito per poi sedersi la prossima estate ad un tavolo e trattare l’addio definitivo. Ore decisive per il futuro del portoghese e l’addio ai partenopei.