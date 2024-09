Svolta Kvaratsheklia: decisione presa, richiesta sorprendente

Non solo l’infortunio. Kvaratskhelia tiene banco anche per il rinnovo. E in queste ultime ore è spuntata una richiesta sorprendente

Sono giorni decisive per il futuro di Kvaratskhelia. Il giocatore è rimasto alla corte di Conte nonostante le voci di un possibile passaggio al PSG. Alla fine, però, il pressing del tecnico leccese ha portato il giocatore a proseguire la sua avventura in maglia azzurra ed ora si sta trattando per il rinnovo. L’allenatore dei partenopei lo ha messo tra le priorità, ma la strada è molto lunga considerando anche la richiesta del giocatore.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Kvaratskhelia ha fatto una richiesta sorprendente per rinnovare con i partenopei. Fumata bianca quindi non semplice da ottenere, ma il Napoli spinge per cercare di arrivare ad un accordo. L’interesse nei confronti del georgiano non manca e, quindi, una mancata chiusura potrebbe aprire a scenari fino ad oggi mai realmente presi in considerazione. Per questo motivo le prossime settimane si preannunciano fondamentali per capire meglio il futuro del tecnico.

Calciomercato Napoli: svolta Kvara, cosa sta succedendo

Il rischio di perdere Kvaratskhelia nelle scorse settimane era reale. Il forcing del PSG aveva portato il georgiano ad aprire, ma alla fine il Napoli, anche grazie al supporto di Conte, è riuscito a trattenerlo. Ora, però, si deve arrivare al rinnovo altrimenti l’addio diventerebbe una possibilità reale. Le trattative vanno avanti ormai da diverso tempo e nei giorni scorsi si parlava addirittura di un accordo ormai trovato. Ma non è proprio così.

Stando alle ultime indiscrezioni, la volontà delle parti è quella di arrivare ad un accordo, ma al momento ci sono delle distanze non facili da colmare. Ad oggi il georgiano guadagna 1,3 milioni e i partenopei potrebbero decidere di mettere sul piatto una proposta da 5 milioni di euro per convincere il giocatore a firmare. Una cifra non identica a quella che vorrebbe il giocatore considerando che l’esterno ne avrebbe chiesti 8.

A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si evolverà la situazione. Il Napoli spera di riuscire ad arrivare ad un accordo nel minor tempo possibile per mettere fine alle voci di calciomercato. Vedremo se sarà così oppure si dovrà attendere ancora un po’ per capire se ci potrà essere la cessione del georgiano per iniziare una nuova avventura magari con una situazione economica differente da quella attuale.