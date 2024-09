Hamsik torna a Napoli: la decisione di De Laurentiis

A Napoli è maturato diventando un punto di riferimento: ecco la sorpresa del ritorno di Marek Hamsik, spunta tutta la verità

Una bandiera del calcio Napoli per tante stagioni fino all’addio. La rottura è avvenuta in maniera decisa nell’era Ancelotti, ma ora Hamsik ha iniziato un nuovo percorso avvincente come collaboratore di Calzona con la Nazionale slovacca. Ecco il suo ritorno a sorpresa al Napoli, cosa sta succedendo? Scopriamo ogni singolo dettaglio.

Sarebbe dovuto già arrivata nella passata stagione, ma spunta la verità sul ritorno di Marek Hamsik dal presidente De Laurentiis. Novità importanti per l’ex centrocampista azzurro, capitano del Napoli per tanti anni. Qualche successo, ma anche tante delusioni per lo slovacco che ha sempre avuto un ottimo rapporto con i tifosi azzurri. Saranno mesi intensi per pensare poi anche al suo futuro: ecco la rivelazione importante, cosa succede ora.

Hamsik, la decisione a sorpresa: ecco la verità

Una soluzione a sorpresa per far ritornare anche il sorriso ai sostenitori del Napoli. Una decisione a sorpresa: ecco quello che potrebbe succedere a breve.

Marek Hamsik è entusiasta del suo nuovo ruolo come collaboratore tecnico con il Ct Francesco Calzona con la Nazionale slovacca. Ai microfoni de Il Corriere dello Sport, l’ex centrocampista del Napoli ha rivelato: “De Laurentiis mi ha lasciato sempre le porte aperte, me l’ha detto lui per un possibile ritorno“.

Hamsik potrebbe così tornare a Napoli da allenatore nei prossimi anni: dopo capitano ecco il nuovo tecnico azzurro. Sarebbe dovuto arrivare già sulla panchina azzurra come collaboratore di Calzona, ma alla fine l’affare non si è mai concretizzato per una sua scelta personale. Chissà se in futuro qualcosa potrebbe cambiare improvvisamente.

Saranno momenti importanti per trovare così la giusta decisione in ottica futura. Il legame con la città di Napoli è sempre stato avvincente: ora l’ex centrocampista slovacco non vede l’ora di iniziare un nuovo percorso.

Una nuova soluzione per il suo futuro da allenatore. Hamsik ha intrapreso così una nuova carriera dopo aver appena gli scarpini al chiodo: ecco l’intreccio decisivo con il presidente De Laurentiis che l’ha sempre apprezzato come calciatore, ma soprattutto come uomo nel corso della storia.