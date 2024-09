Napoli, giornata decisiva: la decisione di Conte

Saranno ore intense in casa Napoli per prendere la miglior decisione possibile. Giornata decisiva per Conte, spunta la verità

Conte vuole collezionare nuove vittorie dopo i sei punti nelle prime tre partite. L’allenatore del Napoli dovrà prendere già la decisione in ottica futura: giornata decisiva a Castel Volturno, ecco cosa succede. Saranno ore intense per arrivare così alla soluzione definitiva.

Dopo le vittorie contro Parma e Bologna il Napoli continua a lavorare senza sosta a Castel Volturno. Oggi giornata decisiva per lo stesso allenatore Antonio Conte: un momento decisivo per trovare così il giusto assetto tattico per superare le trasferte ostiche di Cagliari e Torino contro la Juventus. In questi giorni ha lavorato a varie soluzioni: tante idee per cambiare così modulo anche a partita in corso. L’allenatore del Napoli ha studiato tanto in questi mesi per non essere legato soltanto ad un sistema di gioco: ecco l’alternativa.

Napoli, l’intreccio decisivo: Conte subito pensa in grande

Saranno giorni intensi da sfruttare appieno con la decisione pronta ad arrivare già in queste ore. Conte è tornato raggiante grazie alle due entusiasmanti vittorie in campionato: ora serve la svolta decisiva per sognare in grande.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ormai sono tornati tutti i nazionali a Castel Volturno. Oggi tornerà anche Anguissa: Conte dovrà pensare a qualche cambio decisivo dopo gli arrivi di McTominay e Gilmour protagonisti in Nazionale scozzese nonostante la sconfitta.

Domenica gli azzurri voleranno in Sardegna per sfidare gli ex Gaetano, Luperto e Pavoletti: un momento decisivo per continuare su questa scia. Dopo le vittorie contro Bologna e Parma, ecco la nuova soluzione a centrocampo per Conte: possibile anche l’inserimento dal primo minuto di McTominay. Lo stesso ex capitano azzurro, Marek Hamsik, l’ha designato come suo erede: ecco la nuova rivoluzione per il Napoli.

Una voglia incredibile di continuare a risalire in classifica dopo il decimo posto della passata stagione. Un momento decisivo per continuare a sognare in grande per regalare nuove gioie ai tifosi. Ecco la volontà di Conte per apportare le giuste modifiche a centrocampo: spesso i reparti azzurri, tra difesa e centrocampo, sono alquanto lunghi non riuscendo così a trovare ancora le contromisure adeguate.

Le prossime ore saranno decisive per conoscere così il futuro centrocampo del Napoli a Cagliari: la svolta da urlo in ottica futura.