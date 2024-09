Napoli, Hamsik è sicuro: “Lui è il mio erede”

Marek Hamsik è voglioso di intraprendere la sua carriera da allenatore, ma guarda sempre in casa Napoli. Spunta il retroscena

Tutto cambia in fretta nel mondo del calcio. Ormai la riconoscenza è sempre limitata al giorno d’oggi con numerosi colpi di scena incredibili: ecco il paragone di Marek Hamsik, ha scelto il suo erede in maglia azzurra.

L’ex centrocampista del Napoli ed ora collaboratore del Ct Calzone con la Nazionale slovacca, Marek Hamsik, ha rivissuto la storia del Napoli targato De Laurentiis. Lui è stato uno dei simboli della storia del calcio Napoli: qualche trionfo è arrivato, ma ci sono state tante sconfitte in maglia azzurra. Capitan Hamsik continua a guardare in casa azzurra: ha scelto così il suo erede, ecco chi è.

Napoli, ecco la verità di Hamsik: spunta il paragone da urlo

Per tanti anni è stato il capitano del Napoli con la sua qualità di fare la differenza in campo e fuori. Leader silenzione all’interno dello spogliatoio, era stato accostato anche alla panchina azzurra nei mesi di Francesco Calzona nella passata stagione. Attualmente ha intrapreso il suo percorso in Nazionale, ma in futuro potrebbe anche mettersi in proprio come tecnico internazionale dopo aver maturato una grande esperienza.

Il suo amore verso Napoli e il Napoli non è mai svanito. Da giovanissimo si è trasferimento in maglia azzurra dopo l’exploit a Brescia: fu proprio l’ex dg Pierpaolo Marino a scommettere sul talento slovacco per circa 5 milioni di euro. Tante stagioni a difendere i colori partenopei partendo dal basso per arrivare così a sfiorare anche lo Scudetto, che poi è arrivato qualche anno dopo.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Marek Hamsik ha designato il suo erede: “McTominay può diventare il mio erede. E’ un centrocampista offensivo che come me ama inserirsi e fare gol”. Poi ha aggiunto: “Dipende dal modulo, però è un nome forte. Un valido cambio per Lobo e Angusisa“.

Ora Conte cercherà di continuare a fare scelte giuste lavorando su più sistemi di gioco in ottica futura. Saranno mesi intensi e decisivi per puntare nuovamente alla zona Champions League. Ecco la svolta decisiva per affrontare al meglio le prossime sfide contro Cagliari e Juventus. Un paragone da urlo con il centrocampista scozzese che non vede l’ora di fare il suo debutto in maglia azzurra come Gilmour.