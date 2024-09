Cagliari-Napoli: tegola per il tecnico, altro infortunio

Brutte notizie in vista di Cagliari-Napoli per un tecnico. Il giocatore ha rimediato un infortunio e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore

Siamo entrati ormai nei giorni finali per preparare al meglio Cagliari–Napoli. I partenopei, dopo la vittoria sofferta contro il Parma, sperano di poter ottenere il bis anche in Sardegna. Di fronte, però, c’è una squadra che davanti al proprio pubblico si candida ad essere un avversario molto ostico da superare e per questo motivo ci attendiamo una sfida assolutamente equilibrata e che potrebbe essere decisa dai singoli dettagli.

Ma per un tecnico non arrivano delle buone notizie. Un nuovo infortunio in nazionale (oltre a quello di Kvaratskhelia ndr) rischia di togliere dai giochi uno dei protagonisti. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni e la speranza è che possa rientrare il prima possibile a disposizione del tecnico. Ma sicuramente lo stop rappresenta una brutta tegola per l’allenatore, che sperava di poter avere tutti arruolabili per la sfida di domenica 15 settembre alle ore 18.

Cagliari-Napoli: ancora un infortunio, sfida a rischio

Il rientro in campo dopo l’impegno con le nazionali è sempre un incognita e naturalmente la speranza dei tecnici è che possa riuscire a contare su tutta la rosa a disposizione per avere più frecce al proprio arco a disposizione. Ma non sempre arrivano delle buone notizie ed è il caso di Kvaratskhelia, che è alle prese con una piccola botta.

Stesso problema per Lapadula. Secondo quanto riferito da TV Perù, il calciatore è uscito malconcio dall’ultima sfida con la sua nazionale e la speranza è quella di poterlo recuperare per il match contro il Napoli. Le sensazioni sono sicuramente positive considerando che l’infortunio non dovrebbe essere grave. Ma per il momento si preferisce aspettare ancora un po’ e valutare il giocatore al suo rientro prima di prendere una decisione definitiva sul suo impiego.

Lapadula in questo momento non è sicuramente un titolare in casa Cagliari, ma rappresenta un’arma in più e molto importante da sfruttare per Nicola durante il match. Il problema fisico, però, rischia di toglierlo dai giochi e un quadro più chiaro lo si avrà solamente nelle prossime ore. I sardi hanno deciso di prendersi del tempo per valutare con attenzione il calciatore e non ci resta che attendere, quindi, il sabato per capire se il giocatore ha smaltito oppure no la botta rimediata nell’ultimo impegno con la nazionale.