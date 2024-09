Ebimbe-Napoli: c’è la svolta, l’annuncio in diretta

Il Napoli continua a cercare l’esterno. Il nome in pole position resta quello di Ebimbe e nelle ultime ore è arrivato un annuncio in diretta

Il calciomercato invernale al Napoli regalerà un esterno. La conferma di Zerbin è strettamente legata al fatto che non c’è stato nessun arrivo in quel ruolo. Da qui la richiesta di Conte a gennaio di avere un nuovo giocatore per completare la rosa e naturalmente poter contare su più frecce al suo arco di qualità.

Il nome in pole position resta quello di Ebimbe. Il giocatore piace molto a Conte e l’Eintracht non lo considera assolutamente incedibile durante il calciomercato invernale. Naturalmente bisognerà capire se il Galatasaray in questi ultimi giorni riuscirà a chiudere l’operazione. In caso di un mancato accordo con i turchi, l’esterno resterà a Francoforte fino a gennaio e non è da escludere che a quel punto il Napoli possa fare un tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato Napoli: obiettivo Ebimbe, l’annuncio in diretta

Ebimbe è uno dei due obiettivi per rinforzare gli esterni del Napoli. Il giocatore dell’Eintracht sembrava essere davvero ad un passo dal trasferimento in estate. Poi è saltato tutto e questo ha lasciato un po’ di rammarico in Conte. Il tecnico dei partenopei vuole questo calciatore per rinforzare la squadra ed è pronto a chiedere un sacrificio alla società per accontentarlo.

Lo conferma anche Bruno Satin, intervenuto ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. L’agente ha confermato che Conte lo conosce molto bene e potrebbe farlo diventare l’Hakimi dell’Inter. Le caratteristiche sono molto simili e ha una duttilità importante. Nasce come esterno, ma può essere anche un centrocampista. Per questo motivo si tratta di un profilo davvero molto interessante e non è da escludere che il Napoli possa fare un tentativo durante il calciomercato invernale per capire la fattibilità di questa operazione.

Naturalmente molto dipenderà anche da come andrà la trattativa con il Galatasaray. In caso di fumata nera, non è da escludere la possibilità di un Napoli pronto ad affondare il colpo per regalare il calciatore a Conte. Si tratta di un giocatore di assoluto livello e che potrebbe dare una mano sicuramente molto importante alla squadra del tecnico leccese. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e sarà lui il primo rinforzo a gennaio per i partenopei, vogliosi di completare la rosa per andare a caccia dello Scudetto.