Napoli: colpo in difesa, Manna lo vuole a gennaio

Il Napoli a gennaio potrebbe chiudere un colpo importante in difesa. Manna lo segue da tempo e non è da escludere un tentativo

Il Napoli in questo calciomercato è riuscito a rendere la rosa di qualità, ma ancora qualcosa manca per farla diventare completa. Conte si aspetta due o tre acquisti a gennaio per riuscire finalmente a contare su una squadra senza lacune. E uno dei nuovi arrivi potrebbe riguardare il reparto arretrato. In difesa c’è qualche evidente difficoltà tanto che già nelle scorse settimane si parlava di un colpo di livello per rendere ancora più forte quella parte di campo. Poi le difficoltà nella cessione di Osimhen hanno portato i partenopei ad accontentarsi dei giocatori presenti in rosa.

Ma ora durante il calciomercato invernale ci potrebbe essere quel colpo per andare a completare un reparto che potrebbe vedere la partenza di Juan Jesus. C’è un giocatore che piace molto a Manna e il direttore sportivo degli azzurri starebbe ragionando sulla possibilità di fare un tentativo. Per il momento si tratta semplicemente di una idea, ma non è da escludere che tutto si possa trasformare in qualcosa di reale.

Napoli: arriva il difensore, Manna lo vuole

Rafa Marin, Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus. È questa la batteria dei centrali del Napoli alla quale dobbiamo aggiungere Di Lorenzo e Olivera, molto spesso utilizzati da braccetti. Serve comunque un rinforzo per completare il reparto considerato che Juan Jesus attualmente non convince e potrebbe lasciare a gennaio la città partenopea. Nelle scorse settimane si è parlato molto della possibilità di vedere Skriniar alla corte di Conte, ma attenzione ad un nome a sorpresa e che rappresenta un profilo di esperienza e low cost.

Intervenuto ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, l’agente di Rugani ha confermato la stima di Manna nei confronti del suo assistito, ma non si è sbilanciato più di tanto. Difficile in questo momento pensare ad un ritorno dell’ex Juventus in Italia visto anche il trasferimento all’Ajax durante il calciomercato estivo. Ma a gennaio non è da escludere un tentativo soprattutto se non ci dovesse essere una disponibilità economica importante.

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che il Napoli è alla ricerca di un difensore. Manna potrebbe virare su Rugani se non si arriverà ad un nome differente. Un quadro più chiaro, però, lo si avrà solamente nei prossimi mesi e dopo che i partenopei scioglieranno i dubbi su chi andare.