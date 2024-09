Nuovo modulo Napoli, annuncio di Alvino: “Conte ha deciso”

Nuovo modulo Napoli, da tempo si vocifera della possibilità che Antonio Conte possa cambiare il disegno tattico per la sua squadra. Arriva un annuncio importante da questo punto di vista che arriva direttamente da Carlo Alvino, da sempre vicino alle dinamiche dei partenopei. Vediamo le ultime a riguardo.

Molto altalenante fino a questo momento il rendimento di questo Napoli. Gli azzurri hanno alternato clamorosi tonfi a dei momenti esaltanti anche durante la stessa partita. Nonostante questo, però, ed un avvio shock con il 3-0 rimediato contro l’Hellas Verona, la squadra ha portato a casa due fondamentali vittorie.

Dei dettagli da limare ci sono ed Antonio Conte sta lavorando proprio per ovviare a questi aspetti. Non a caso sono arrivati i muscoli e la tecnica di McTominay e di Gilmour in mezzo al campo. Da tempo si parla di un cambio di modulo per esporre di meno la difesa alle ripartenze ed ora arrivano una svolta.

Nuovo modulo Napoli, le ultime notizie a riguardo

Il 3-4-2-1, almeno fino a questo momento, proposto da Antonio Conte ha evidenziato alcune criticità e da più parti si parla della possibilità di passare o al 4-3-3 o, in alternativa, al 3-5-2, con Kvaratskhelia che verrebbe così avvicinato a Romelu Lukaku. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli, Carlo Alvino, noto giornalista vicino alle vicende del Napoli, ha spiegato come Antonio Conte non stia in nessun modo pensando ad un cambio di modulo ed anche contro il Cagliari, dunque, andrà diritto per la sua strada, riproponendo il 3-4-2-1. Andiamo a vedere le ultime di formazione.

Napoli, Conte cambia la faccia della squadra? Parla Alvino

Per quanto riguarda la formazione, invece, il noto giornalista napoletano ha spiegato che ha la sensazione che scenderanno in campo sia Scott McTominay che Billy Gilmour. Da vedere, ovviamente, se questo accadrà dall’inizio o, più verosimilmente, a gara in corso.

Passando al resto della formazione, resta vivo il ballottaggio tra David Neres e Matteo Politano, senza dimenticare quello tra McTominay ed Anguissa. Per il resto Meret tra i pali, protetto da una linea a tre composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Mazzocchi a destra, con uno tra Spinazzola e Olivera a sinistra. Lobotka completerà il centrocampo. Attenzione, poi, alle condizioni di Kvaratskhelia.