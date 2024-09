Napoli, ansia Conte: un aspetto lo preoccupa molto

Il Napoli si prepara a tornare in campo ma c’è una fonte di ansia e preoccupazione che cresce dentro Antonio Conte. C’è, infatti, un aspetto che preoccupa molto il tecnico partenopeo, che sa di dover cercare di ottenere il massimo in una situazione delicata da questo punto di vista. Andiamo a vedere le ultime.

Da quando è arrivato, per sua stessa ammissione, il tecnico leccese è diventato il centro del progetto Napoli. Lo ha ribadito sin da subito, addirittura dalla conferenza stampa di apertura, che ogni acquisto ed ogni cessione doveva avere il suo placet per poter andare in porto. Un qualcosa di unico nel club azzurro.

Il club, per mettergli la strada in discesa nel suo progetto, lo ha accontentato su tutto in sede di mercato, regalandogli non solo il suo pupillo Lukaku, ma anche tanti calciatori estremamente funzionali. In tal senso, però, resta un aspetto che continua ad allarmare e non poco Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Napoli, c’è un aspetto sul quale intervenire

All’orizzonte per il Napoli c’è una stagione in cui le forze e le energie potranno essere tutte concentrate solo sul campionato e sulla Coppa Italia. Nonostante questo, però, la rosa è stata pensata per avere dei doppioni in ogni ruolo. Troppo importante, in tal senso, tornare tra le prime quattro della classe.

In tal senso, però, come raccontato da TuttoSport, c’è un aspetto che preoccupa Antonio Conte. Il tecnico del Napoli, infatti, non è soddisfatto della batteria di esterni a sua disposizione. A quanto pare, infatti, per le esigenze più tattiche che tecniche della squadra, Mazzocchi, Spinazzola e Olivera (e Zerbin che è stato trattenuto in extremis) non sono sufficienti.

Conte non è contento: ecco il motivo a riguardo

A conferma di ciò c’è il fatto che il Napoli ha cercato a lungo di chiudere anche per un esterno di centrocampo, ma alla fine la mancata cessione di Victor Osimhen ha bloccato tutto in maniera inevitabile.

E’ probabile, dunque, immaginando le operazioni nel futuro prossimo di questo club, è facile immaginare che i prossimi investimenti riguarderanno proprio quelle zone di campo. Non a caso a gennaio si parla da tempo di un affondo del Napoli per uno tra Ebimbe e Singo.