Napoli, problema Gilmour: novità assoluta decisa da Conte

In casa Napoli c’è tanta curiosità attorno alla figura di Billy Gilmour ed in tal senso iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni in vista della gara contro il Cagliari. Si tratterebbe di una novità per Antonio Conte, ma in tal senso la decisione del tecnico sembra essere stata presa. Andiamo a vedere le ultime.

C’è tanta, tantissima curiosità in casa Napoli a proposito dei nuovi arrivi. Fino a questo momento, infatti, a parte Spinazzola e Buongiorno, gli altri sono ancora tutti da scoprire. I tifosi hanno avuto solo un assaggio delle doti sia di David Neres che di Lukaku, ed in tal senso non può non essere alle stelle la curiosità.

I due che, però, fin qui non hanno mai indossato la maglia azzurra sono Scott McTominay, sul quale ci sono aspettative altissime, e Billy Gilmour. Proprio a proposito di quest’ultimo, che con la Scozia ha brillato, arrivano le prime indiscrezioni significative. Sembra infatti molto ben orientato Conte verso la decisione.

Napoli, le ultime sul centrocampista scozzese

Gli azzurri, dopo le due vittorie di fila contro il Bologna prima e contro il Parma poi, tornano in campo a Cagliari in una sfida da non sbagliare. Troppo importante, come segnale, quello delle tre vittorie di fila, che potrebbero rilanciare le ambizioni di questa squadra verso l’alto.

Stando a quanto raccontato da TuttoSport, infatti, Billy Gilmour è tra i candidati per indossare una maglia da titolare. Ci si aspettava potesse servirgli più tempo per far venire questo dubbio ad Antonio Conte, che invece a quanto pare, conoscendo bene il giocatore, si fida di lui. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Calgiari-Napoli, cosa filtra su Billy Gilmour

Stando a quanto raccontato dal quotidiano, però, ci sarebbe ancora qualche “problema” di adattamento, per così dire, per lui. Arrivato l’ultimo giorno di mercato, praticamente sul gong, ha bisogno di tempo e per questo motivo Stanislav Lobotka è ancora una volta favorito per partire dal primo minuto in cabina di regia.

Ha dimostrato, però, sin da subito un grandissimo entusiasmo e di credere ciecamente nel progetto Napoli. Ci sarà modo, dunque, per lui, per avere le sue chance e chissà che contro il Cagliari, nel prossimo weekend, non possa esserci spazio per lui. D’altronde lo slovacco, dopo le fatiche con la Nazionale, potrebbe aver bisogno di tirare il fiato.