Napoli, allarme Conte: ha preso una botta in Nazionale

Nelle prossime ore Conte avrà tutti a disposizione per preparare la sfida di Cagliari. Ecco l’ultim’ora, le sue condizioni dopo la Nazionale

Un nuovo allarme in casa Napoli per Antonio Conte che dovrà valutare le sue condizioni nelle prossime ore. Ha preso una botta in Nazionale: non sta al 100%, ecco la verità svelta dal Ct. Subito è scattata la preoccupazione per l’allenatore del Napoli in vista delle prossime sfide di campionato.

Un nuovo allarme scattato pochi minuti fa dopo gli impegni in Nazionale. Conte ha lavorato senza sosta con chi è rimasto a Castel Volturno: l’allenatore del Napoli ha cercato di riportato subito in condizione Neres e Lukaku che scalpitano per un posto da titolare.

Napoli, Conte deve valutarlo: ecco l’ultim’ora

Pochi minuti è spuntato il retroscena: ha preso una botta in Nazionale, Conte subito si è preoccupato dopo le dichiarazioni del Ct. Bisognerà capire subito come sta ora dopo il rientro a Castel Volturno, ecco tutta la verità. Nelle prossime ore si recherà subito al centro sportivo azzurro per farsi visitare dallo staff del Napoli.

Il Napoli è pronto ad affrontare le prossime due trasferte ostiche in Serie A. Cagliari e Juventus daranno filo da torcere alla formazione di Antonio Conte, che dovrà così valutare le condizioni del top player azzurro.

Pochi minuti fa il Ct della Georgia, Willy Sagnol, ha fatto preoccupare subito Antonio Conte e i tifosi del Napoli: “Kvara ha subito una botta nel primo tempo, ha giocato con un forte dolore. Voleva giocare ancora, poi negli ultimi 20 minuti lo abbiamo sostituito perché aveva bisogno di forze fresche”.

Ora lo stesso allenatore del Napoli dovrà valutare le sue condizioni in vista della sfida contro il Cagliari. Il georgiano sta occupando una nuova posizione in campo agendo più centralmente rispetto al passato. Conte è pronto anche a cambiare sistema di gioco, ma Kvara sarà sempre indispensabile per creare tante palle gol nell’arco dei novanta minuti.

Conte dovrà così prendere le sue decisioni in vista della trasferta di Cagliari. Lukaku scalpita per una maglia da titolare dopo aver lavorato alla grande in questi dieci giorni. A Castel Volturno ha sudato duramente per recuperare la sua forma fisica dei tempi migliori. L’attaccante belga vuole regalare nuove gioie ai tifosi del Napoli dopo il gol al debutto.