Napoli, l’ex Tottenham critica Conte: “Non l’ho mai capito”

Antonio Conte continua a lavorare duramente per riportare in alto il Napoli. Ecco la feroce critica nei confronti dell’allenatore azzurro

Sono giorni intensi per preparare le trasferte di Cagliari e Juventus. La squadra azzurra vuole subito entrare nel dettaglio rivoluzione l’aspetto tattico di Antonio Conte. Ecco la nuova strategia nel dettaglio con il possibile cambio di modulo passando al 3-5-2. L’ex Tottenham ha criticato apertamente così anche l’approccio dell’allenatore del Napoli: svelato il motivo.

Antonio Conte ha ritrovato entusiasmo per guidare il Napoli a partire da questa nuova stagione ricca di difficoltà. L’allenatore azzurro vuole subito essere protagonista in ottica futura, ma pochi minuti fa è arrivato un nuovo attacco nei suoi confronti. L’ex Tottenham l’ha criticato duramente per un motivo in particolare: scopriamo nel dettaglio il suo punto di vista verso il tipo di approccio dell’allenatore azzurro.

Napoli, Conte ancora nella bufera: la critica feroca nei suoi confronti

Il Napoli è tornato ad essere una squadra grazie al suo immenso carisma in grado di plasmare un gruppo vincente. La mentalità di Conte è ormai nota a tutti, ma non è mai piaciuto in passato un singolo aspetto: ecco la verità nei suoi confronti.

Una nuova feroce critica nei confronti dell’allenatore del Napoli, che vuole tornare a vincere lo Scudetto in Italia dopo il trionfo alla guida dell’Inter. Saranno mesi intensi per ritornare dapprima in Champions League dopo una stagione terribile col decimo posto collezionato con i tre cambi di allenatore.

David Pleat è stato un ex allenatore del Tottenham per poi diventare consulente scout. Tanti i calciatori scoperti durante la sua lunga carriera come Vertonghen, Dele Alli e Davies. In una lunga intervista al Telegraph ha rivelato che è stato cacciato dal top club inglese perché ormai soltanto i dati: “Sono buoni quando migliorano occhi e orecchie, non quando li sostituiscono. Non ho discusso e me ne sono andato”.

Successivamente ha criticato anche l’idea difensivista di Antonio Conte: “Non sono mai riuscito a capire l’approccio di Mourinho o Antonio Conte: la partita riguarda la gloria“. Negli ultimi tempi lo stesso allenatore del Napoli ha cercato di plasmare il suo gioco in maniera un po’ diversa rispetto al passato apportando modifiche sostanziali in attacco. Ora starebbe pensando anche al passaggio alla difesa a quattro per le prossime sfide di Serie A alla guida del Napoli.