Napoli, Conte ha deciso: nuovo modulo a Cagliari, big escluso

Il Napoli continua a pensare in grande lavorando duramente a Castel Volturno. Subito il big escluso, ecco il nuovo modulo a Cagliari

Una nuova rivoluzione in casa Napoli con il cambio di modulo di Antonio Conte. La squadra azzurra ha lavorato duramente anche nella sosta Nazionale: Neres e Lukaku vogliono subito ritrovare la giusta forma per un mese di settembre ricco di gare importanti. Ci sarà la trasferta all’Allianz Stadium contro la Juventus: una sfida nella sfida per l’allenatore azzurro. Ecco il nuovo cambio di modulo: ci saranno nuove sorprese con qualche big escluso dal primo minuto.

Finora Antonio Conte ha impostato il Napoli con il 3-4-2-1 con due trequartisti abili ad agire alle spalle dell’unica punta. Lukaku scalpita per un posto da titolare in vista della trasferta di Cagliari. Il Napoli vuole continuare la striscia positiva dopo due vittorie consecutive al Maradona: ecco il nuovo cambio di modulo dell’allenatore azzurro.

Napoli, Conte ha preso una decisione: ecco il retroscena da Castel Volturno

Un nuovo assetto tattico per puntare in alto: il Napoli è pronto a cambiare subito pelle a partire dalla trasferta di Cagliari, ecco le nuove soluzione in campo per Antonio Conte. Ci sarà una nuova rivoluzione a sorpresa per un mese di settembre ricco di gare delicate per ambire subito alla zona Champions League.

Una nuova scelta per trovare la giusta quadratura in vista delle prossime gare di Serie A. Con una partita a settimana, Conte potrà decidere di volta in volta l’assetto tattico migliore in base alla squadra avversaria.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Conte starebbe pensando ad una nuova idea tattica passando al 3-5-2 con l’inserimento di un nuovo centrocampo. Gilmour e McTominay non vedono l’ora di fare il loro debutto in maglia azzurra: Neres e Politano potrebbero partire dalla panchina con Kvara alle spalle dell’unica punta Lukaku. Una scelta opportuna per non sbilanciarsi troppo com’è accaduto già contro il Parma: spesso si vedono grossi buchi a centrocampo con i reparti troppo lunghi, soprattutto tra difesa e centrocampo.

Una voglia immensa di continuare a collezionare punti preziosi già a settembre per un nuovo margine per la zona Champions League. Sarà quello l’obiettivo di Antonio Conte al primo anno sulla panchina azzurra: ecco pronta la nuova rivoluzione tattica per sognare in grande. Una nuova pazza idea per arrivare subito nelle zone alte della classifica.