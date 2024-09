Napoli, allarme per Conte: non è felice, ecco cosa succede

Il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno per affrontare le due trasferte ostiche. L’umore non è dei migliori, ecco il motivo

La società partenopea ha accontentato Conte dopo una campagna acquisti di livello internazionale, ma l’allenatore del Napoli dovrà risolvere subito un nuovo problema uscito a galla nelle ultime ore. Il suo umore non è dei migliori, ecco quello che sta succedendo a Castel Volturno.

Una voglia incredibile per puntare in alto già a partire dal mese di settembre. Dopo due vittorie al Maradona, il Napoli vuole continuare su questa scia affrontando Cagliari e Juventus in trasferta. Due partite importanti per la squadra azzurra per competere subito con le altre big d’Europa lasciandosi dietro la passata stagione disastrosa. Conte ha un altro compito fondamentale: non è già felice al Napoli, ecco cosa succede.

Napoli, cambia tutto: Conte l’arma in più, la sua strategia

Sono stati giorni già movimentati in casa Napoli in campo e fuori dopo le prime giornate di campionato. Conte è entusiasta del nuovo progetto tecnico soprattutto dopo l’addio di Osimhen passato al Galatasaray, ma c’è da risolvere l’ultima grana.

Una voglia immensa per continuare a collezionare punti decisivi in ottica futura. Il Napoli si appresta a vivere un mese intenso di partite prima di fermarsi per una nuova sosta Nazionale: ecco l’intreccio decisivo a Castel Volturno, è spuntato il retroscena dopo tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni.

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, McTominay e Gilmour non vedono l’ora di fare il proprio debutto con la maglia del Napoli. I due centrocampisti scozzesi hanno anticipato il loro rientro nella città partenopea per prendere subito parte agli allenamenti di Conte.

Lo stesso allenatore azzurro dovrà far tornare il sorriso al brasiliano David Neres, che ha subito una rapina spaventosa nei pressi del Maradona dopo la sfida vinta contro il Parma. Dopo la sosta Nazionale in città è tornato senza la sua famiglia: l’umore non è quello dei giorni migliori nonostante due assist vincenti nelle prime sfide con la casacca del Napoli.

C’è subito da risolvere questo nuovo caso: un momento particolare per puntare in alto, è spuntato così il retroscena sul suo umore che non è dei migliori. Lo stesso giocatore si è preso una mini vacanza per volare via dalla città di Napoli, ma tutto si sistemerà a breve. In tanti gli hanno mostrato infinita vicinanza dopo la brutta rapina fuori al Maradona.