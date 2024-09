Osimhen, altro retroscena: accadeva in spogliatoio con i compagni

Il nome di Victor Osimhen ha animato il calciomercato del Napoli ed ora arriva un retroscena su di lui che spiazza tutti. Ecco che cosa accadeva nello spogliatoio con i compagni, con la situazione che si stava facendo sempre più delicata per il giocatore adesso al Galatasaray. Vediamo le ultime.

In casa Napoli il calciomercato è stato ormai consegnato agli archivi, con uno sforzo enorme fatto dalla proprietà per accontentare Antonio Conte. In tal senso, però, è inevitabile che ancora oggi pesa come un macigno il caso legato alla figura di Victor Osimhen. Situazione che non è stata ancora risolta.

Pur avendo risparmiato l’ingaggio per quest’anno, infatti, il Napoli deve lavorare per far decadere ogni vincolo con il calciatore nel minor tempo possibile. In maniera definitiva. Anche per incassare quanto gli spetta dopo aver valorizzato un giocatore a dir poco difficile da gestire. In tal senso, ecco un retroscena sulla vita del nigeriano nello spogliatoio.

Napoli, il nigeriano e la squadra: ecco che cosa accadeva

Il prestito al Galatasaray è stata una manna dal cielo. Per lui, che così non ha dovuto affrontare almeno sei mesi lontani dai campi ed allenandosi da solo. E per il Napoli, che ha risparmiato il suo enorme ingaggio. In tal senso, però, arriva un retroscena sulla situazione che si era creata attorno a lui.

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, infatti, si era creato un clima di forte tensione tra lo spogliatoio del Napoli e Victor Osimhen. Il suo malessere, infatti, stava creando delle crepe anche nei rapporti con i compagni e per questo Antonio Conte ha preso una decisione forte, vale a dire quella di escluderlo.

Retroscena Osimhen: tensione con la squadra, la ricostruzione

Eppure all’inizio lo stesso Conte aveva provato un approccio più aperto nei suoi confronti, chiedendogli di impegnarsi al massimo finché non si fosse risolta la questione relativa alla cessione. Il clima, infatti, era infuocato da troppo tempo e la situazione è presto precipitata.

Un atteggiamento davvero incomprensibile quello assunto da Victor Osimhen, che adesso deve provare, in quest’anno in prestito al Galatasaray, a tenere in piedi le sue ambizioni ed il suo valore per sperare che qualche club di Premier League o il Paris Saint Germain possa affondare il colpo per lui. A gennaio o in estate.