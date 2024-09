Napoli, non solo Lukaku: altro nuovo acquisto subito titolare

In casa Napoli, arrivano notizie importanti relative alle scelte di Antonio Conte in vista del rientro in campo contro il Cagliari. Lukaku viaggia verso una maglia da titolare ma insieme a lui potrebbe seriamente partire dal primo minuto anche un altro nuovo acquisto. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Dopo le due vittorie di fila contro Bologna e Parma, gli azzurri sono tornati a lavorare in attesa della ripresa della Serie A. La squadra di Antonio Conte è consapevole del fatto che il margine di errore è ridotto davvero ai minimi termini vista la delicatezza del momento. Servono continuità ed entusiasmo a questa squadra.

Da questo punto di vista, infatti, i nuovi acquisti hanno portato una ventata di entusiasmo di cui questa compagine aveva bisogno. I profili, infatti, sono stati di altissimo livello, vale a dire i vari Romelu Lukaku, David Neres, Billy Gilmour e Scott McTominay. Oltre al belga, un altro nuovo arrivo si prepara al debutto dal primo minuto.

Napoli, le ultime sulle scelte di Antonio Conte

Si ha la netta sensazione, anche viste le difficoltà in zona gol, che Romelu Lukaku partirà dal primo minuto contro il Cagliari. Non è al meglio, certo, ma questa squadra non può fare a meno di lui. Il belga, però, tra gli ultimi arrivati, potrebbe non essere il solo a partire dal primo minuto nella sfida sulla nota isola.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola, infatti, bisogna fare molta attenzione anche alla possibilità di vedere partire dal primo minuto Scott McTominay, che con la Scozia ha messo in mostra una straordinaria condizione fisica e potrebbe prendere il posto di Anguissa, che è apparso un po’ affaticato di recente.

Un altro nuovo acquisto viaggia verso una maglia da titolare

Per quanto riguarda invece Billy Gilmour, non dovrebbe essere questo il momento del suo debutto, ma magari potrebbe subentrare a gara in corso dal momento che ha dato dimostrazione di stare bene visto il lavoro fatto col Brighton prima di passare al Napoli.

Per quanto riguarda David Neres, invece, nonostante un impatto devastante con la realtà del Napoli, dovrebbe partire ancora dalla panchina, con Politano che è in vantaggio per una maglia da titolare. E’ iniziato il conto alla rovescia per questa grande sfida.