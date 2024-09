Sarri torna in Serie A: il tecnico esce allo scoperto

Maurizio Sarri, in maniera del tutto inattesa, è pronto a tornare in Serie A ed a subentrare a stagione in corso. In tal senso il tecnico è uscito allo scoperto con un annuncio che può cambiare in maniera importante gli scenari che si spalancano all’orizzonte adesso allo stato attuale delle cose.

Il tecnico toscano, come idee, è sicuramente uno dei migliori allenatori più importanti in senso assoluto. Ha avuto un impatto impressionante con ogni contesto in cui ha lavorato, a partire dall’Empoli fino ad arrivare alla Lazio. Senza ovviamente dimenticare lo straordinario percorso fatto a Napoli.

Con i tanti movimenti in panchina che ci sono stati questa estate, si aspettavano praticamente tutti di vederlo ancora su una panchina di Serie A, ma alla fine nessuna compagine ha affondato il colpo. Adesso, però, a sorpresa Maurizio Sarri è pronto a fare il suo rientro in maniera del tutto inattesa. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Il tecnico toscano esce allo scoperto: le ultime

Come aveva lui stesso dichiarato, si aspettava maggiore considerazione visti i tanti cambiamenti che ci sono stati sulle panchine italiane. Ma anche all’estero, ovviamente. Adesso, però, arriva il colpo di scena dal momento che l’allenatore può per davvero fare il suo rientro.

Maurizio Sarri, infatti, in una intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha spiegato di essere pronto a tornare in panchina se dovesse arrivare una possibilità prima di gennaio. Si tratta di una notizia che di per sé non si aspettavano, visto che non ha mai gradito particolarmente subentrare. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Sarri torna in Serie A: queste le sue parole

Per esporsi comunque in questo modo, qualcosa potrebbe bollire in pentola, come si suol dire in questi casi. Si parla, da questo punto di vista, da tempo dal Milan, che continua a non convincere la tifoseria e che sta seriamente valutando quella che è la posizione di Paulo Fonseca.

Serve dare una sterzata a questa situazione e le prossime partite saranno fondamentali per il tecnico portoghese. Se le cose dovessero andare per il verso sbagliato, allora adesso il Milan è consapevole del fatto che Maurizio Sarri è disponibile a subentrare entro gennaio. Ha bisogno di tempo e, dopo, avrebbe poco tempo per incidere.