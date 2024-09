Napoli: è rottura con il club, sarà il nuovo bomber

L’arrivo di Lukaku non chiude le porte ad un nuovo bomber in casa Napoli. Un possibile obiettivo dei partenopei romper con il club

Le difficoltà nella cessione di Osimhen hanno creato sicuramente dei piccoli intoppi ai movimenti da parte del club partenopeo soprattutto nel reparto offensivo. Lo sforzo per aver preso Lukaku ha portato a non sondare il terreno per altri attaccanti e per il momento si andrà avanti con Simeone e Raspadori. I due potrebbero restare in rosa almeno fino a giugno e poi Manna è intenzionato a regalare un nuovo bomber al proprio tecnico. Al momento si tratta di una semplice idea, ma non è da escludere che entro giugno si possa trasformare in qualcosa di reale.

Sono in corso le valutazioni per capire se il giocatore può essere quello giusto. Di certo il rapporto non semplice con il club potrebbe facilitare la cessione durante il calciomercato estivo. Per il momento la squadra di appartenenza chiude le porte ad una cessione, ma in estate la situazione è destinata ad essere molto diversa e il Napoli è intenzionato a fare un tentativo per capire di strappare il sì del calciatore.

Calciomercato Napoli: nuova idea per l’attacco, i dettagli

Il Napoli è a caccia di un secondo bomber per la prossima stagione. In questo calciomercato era nei pensieri di Manna di portare un secondo attaccante alla corte di Conte oltre a Lukaku, ma alla fine non è stato possibile per la questione Osimhen. Lo sforzo economico per il belga e la mancata cessione del nigeriano in tempo ha portato la società a trattenere sia Simeone e Raspadori. Ma ora si potrebbero aprire delle novità importanti.

Dall’Inghilterra confermano che Duran è in rottura con l’Aston Villa. Il club inglese ha ribadito di avere rifiutato diverse offerte per tenere il classe 2003 in rosa. Ma c’è tanta voglia di giocare con continuità da parte del calciatore e in estate se le cose non cambieranno, ci sarà la cessione e il Napoli è pronto ad approfittarne.

Si tratta di un calciatore di livello e che potrebbe consentire di dare una alternativa importante a Lukaku. Per il momento, come precisato in precedenza, si tratta solamente di una idea visto che fino a gennaio c’è tempo. Ma la partenza a titolo definitivo di Osimhen dovrebbe portare nelle casse del club i soldi giusti per chiudere una operazione sicuramente molto importante come quella riguardante Duran.