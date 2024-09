Napoli: arriva a gennaio, c’è il sì di Conte

Il calciomercato non si ferma mai. Il Napoli ha già individuato il primo rinforzo di gennaio e c’è anche il sì di Antonio Conte. I dettagli

La sessione estiva si è conclusa da poco, ma le squadre stanno già pensando al calciomercato invernale per trovare il modo di rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico. Lo fa anche il Napoli che, secondo le ultime indiscrezioni, ha già individuato il primo colpo di gennaio. Si tratta di un calciatore importante e che ha il benestare di Antonio Conte.

Il giocatore piace molto al Napoli e i partenopei starebbero ragionando sulla possibilità di portarlo alla corte del tecnico leccese proprio a gennaio. Al momento si tratta semplicemente di una idea considerando che manca davvero tanto alla sessione invernale e potranno esserci delle novità. Ma Manna ha le idee molto chiare su come muoversi sul calciomercato e si proverà a piazzare un colpo importante per accontentare Conte oltre che naturalmente i tifosi.

Calciomercato Napoli: definito il primo colpo di gennaio, i dettagli

Il Napoli in estate si è mosso per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Sono diversi i giocatori arrivati alla corte del tecnico leccese, ma ancora qualcosa manca e la speranza di Manna è di riuscire a chiudere durante la sessione invernale per dare al proprio allenatore una squadra ancora maggiormente completa oltre che naturalmente di qualità.

Il primo rinforzo che potrebbe arrivare durante il calciomercato invernale è quello di un esterno destro. Secondo quanto riferito da Kiss Kiss, Ebimbe resta il principale obiettivo per quel ruolo, ma attenzione al nome di Dedic. Il Galatasaray spinge per il giocatore dell’Eintracht e così i partenopei potrebbero virare sull’esterno del Salisburgo. È un profilo che intriga molto gli azzurri e anche Antonio Conte. Il tecnico ha richiesto un nuovo arrivo per completare il reparto e non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

La trattativa con il Salisburgo potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane e molto dipenderà da come andrà la trattativa tra il Galatasaray ed Ebimbe. In caso di una fumata nera, il Napoli potrebbe tornare nuovamente sull’esterno dell’Eintracht. Vedremo alla fine quali saranno le mosse dei partenopei per rinforzare la rosa del proprio tecnico. Conte aspetta un rinforzo in quel ruolo e si augura di averlo presto per riuscire a rendere la squadra ancora più completa.