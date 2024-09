Napoli: cessione ad un passo, firma con i bianconeri

Possibile movimento in uscita in casa Napoli. Il club partenopeo è molto vicino a definire una cessione ad un club bianconero

Il calciomercato in Italia si è chiuso ormai da qualche giorno, ma nel club ci sono ancora alcuni esuberi e la società è al lavoro per sistemarli. Per un giocatore la strada sembra essere ormai decisa e il trasferimento in bianconero è davvero ad un passo. Secondo i media locali, la trattativa sta andando avanti e già nelle prossime ore si potrebbe avere la tanto attesa fumata bianca. Anche se, visto quanto successo in passato, si preferisce aspettare l’ufficialità prima di dare certezze.

Ma il giocatore piace molto al tecnico e ci sarebbe il via libera dell’allenatore a chiudere l’operazione. In queste ore si proverà a definire il tutto anche se non sarà semplice per alcuni motivi. I contatti comunque sono nel vivo e si attendono i prossimi giorni per capire se si potrà oppure no arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Napoli: cessione vicina, un club ci prova

Il Napoli ha intenzione di sbarazzarsi di alcuni esuberi per riuscire a ottenere un gruzzoletto molto importante da reinvestire durante il calciomercato invernale. La rosa a disposizione di Conte non è completa e si sta lavorando per cercare di trovare nomi giusti a questa squadra. E la cessione di uno dei giocatori da tempo con la valigia in mano potrebbe rappresentare una buona notizia in vista di gennaio.

Secondo quanto riferito dal portale turco yenimalatya.com.tr, il Besiktas non ha assolutamente mollato la pista Mario Rui. Il tecnico van Bronckhorst ha individuato nel portoghese il giusto rinforzo per il reparto difensivo e sono in corso sia i contatti con il Napoli che con il giocatore per definire l’operazione. Il terzino aspetta l’evolversi della situazione prima di prendere una decisione definitiva. Il suo arrivo è collegato alla cessione di alcuni giocatori stranieri e per questo si avrà un quadro chiaro solamente nelle prossime ore.

In caso di fumata nera (il calciomercato chiude il 13 settembre ndr), riprende piede l’ipotesi di uno svincolo per volare in Portogallo e ritornare in patria. Sono due, quindi, le possibilità per Mario Rui. Difficile in questo momento ipotizzare una sua permanenza al Napoli fino a gennaio considerando i rapporti ormai freddi con la società. Naturalmente le sorprese sono dietro l’angolo in questi casi e non ci resta che attendere per capire come si evolverà in modo definitivo la situazione.