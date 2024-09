Nuovi acquisti Napoli, sorpresa inattesa: un dato allarma Conte

Nuovi acquisti Napoli, aumenta la voglia da parte dei tifosi di vederli all’opera ma in tal senso emerge un primo dato che non può non spaventare i tifosi ed allarmare Antonio Conte. In vista del futuro bisogna lavorare in maniera molto importante per evitare beffe e difficoltà. Andiamo a vedere di che si tratta.

Gli azzurri scaldano i motori in vista della ripresa del campionato. La squadra di Antonio Conte è già proiettata con la testa alla sfida di Cagliari, dal momento che è troppo importante trovare la terza vittoria definitiva per allontanare ancora di più i fantasmi della passata stagione. Chiaramente bisogna alzare sempre il livello.

Anche nelle due partite contro Bologna e Parma sono emersi dei piccoli (o grandi, a seconda dei casi) problemi che vanno risolti con un approccio deciso in poco tempo. A sorpresa, però, emerge sui nuovi acquisti del Napoli un dato che Antonio Conte non conosceva e che però non può sorprendere. E’ sicuramente molto singolare.

Nuovi acquisti Napoli, arriva una sorpresa poco gradita

E’ del tutto innegabile che, allo stato attuale delle cose, tra i nuovi arrivi i due che suscitano il maggior interesse sono Scott McTominay e Romelu Lukaku, che contro il Parma ha anche già trovato la via della rete. C’è, però, un dato che li riguarda che avrà sorpreso probabilmente anche Antonio Conte.

Come raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, McTominay e Lukaku sono vecchi amici, dal momento che hanno giocato insieme ai tempi del Manchester United. Eppure, nella loro esperienza ai Red Devils, i due non si sono mai scambiati neanche un assist. Dati sicuramente singolari, considerando la presenza di entrambi in zona gol.

Napoli, un dato allarma Conte su McTominay e Lukaku

Si tratta di un dato su cui i due avranno modo di lavorare, ma che Antonio Conte non può di certo prendere con leggerezza. Il Napoli, infatti, ha bisogno che queste due stelle si trovino con frequenza se intende davvero migliorare i propri numeri in zona gol.

Antonio Conte, da perfezionista qual è, non lascerà nulla al caso e lavorerà ad ogni minimo dettaglio. Non mancherà modo a Romelu Lukaku ed a Scott McTominay di iniziare a scambiarsi favori reciproci in zona gol. Davanti c’è una stagione intera da non fallire.