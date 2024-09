Napoli, l’esterno arriva dalla Fiorentina: lo scambio

Il Napoli in vista dell’inverno non vuole farsi trovare impreparato ed anzi è già al lavoro per individuare i profili giusti da regalare ad Antonio Conte. In tal senso, la svolta da questo punto di vista arriva grazie allo scambio con la Fiorentina che può far felici tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Gli azzurri hanno fatto la voce grossa in questa ultima sessione di calciomercato, ma resta ancora un problema da risolvere in questa rosa. Manca, infatti, un esterno da accoppiare a Pasquale Mazzocchi per completare il quadro. Il solo Zerbin, infatti, trattenuto proprio per questo motivo, non può bastare.

L’ex calciatore della Salernitana è un profilo adatto alle esigenze del tecnico pugliese, ma ha dei limiti tecnici con cui fare i conti. Ci sta migliorando ed il livello di partenza è molto buono, ma per l’anno prossimo serve provare ad alzare l’asticella. In tal senso, attenzione alla pista rappresentata dallo scambio con la Fiorentina.

Gli azzurri lavorano allo scambio con la Fiorentina

I rapporti tra il Napoli e la Fiorentina sono buoni, come certificato dal fatto che le parti si sono molto parlate anche questa estate. Sul tavolo ci sono finiti diversi nomi, da Amrabat fino ad arrivare a Folorunsho, passando anche per Parisi. Alla fine, però, tutto si è concluso con un nulla di fatto.

In vista del mercato di gennaio, però, queste due compagini potrebbero sedersi nuovamente attorno ad un tavolino. Stando a quanto raccontato da “Fiorentinauno.com“, infatti, la Fiorentina sta pensando per la sessione invernale a Giovanni Simeone, che potrebbe rappresentare un rinforzo per il reparto avanzato. Ed andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Napoli, ecco l’esterno per Conte: le ultime sullo scambio

Se confermato, l’interesse per Giovanni Simeone potrebbe permettere al Napoli di lavorare ad uno scambio tra le parti per arrivare all’esterno destro. In tal senso, attenzione al nome di Dodò, che ha dimostrato ottime doti in maglia Viola ed ora aspetta il salto di qualità.

Al momento si tratta di una ipotesi di mercato, ma chissà che già nelle prossime ore non possa diventare qualcosa di più concreto. Per caratteristiche e doti tecniche, il brasiliano ex Shakhtar Donetsk sarebbe un profilo molto adatto alle esigenze del tecnico del Napoli, vale a dire Antonio Conte.