Napoli, altro che Lukaku: “Un altro il vero crack di mercato”

In casa Napoli l’entusiasmo è alle stelle dopo le ultime due vittorie ed un calciomercato da urlo. Proprio a tal proposito, arriva il giudizio netto e chiaro sul reale colpo di questa ultima sessione. Non, come tutti stanno immaginando, Romelu Lukaku, ma un altro profilo che, come tutti gli altri, è stato fortemente voluto da Antonio Conte.

E’ stata una sessione di calciomercato a dir poco entusiasmante per i tifosi azzurri. Dopo le delusioni della passata stagione, iniziate già in estate con degli affari che facevano storcere il naso, stavolta la proprietà non ha voluto lasciare spazi ad equivoci. Questa squadra vuole tornare subito al vertice.

Antonio Conte è stato messo al centro del progetto come forse non era mai accaduto. Ogni sua richiesta è stata accontentata. Il nome che ha destato più entusiasmo è stato senza ombra di dubbio Romelu Lukaku, che ha raccolto l’eredità di Osimhen ed ha lasciato subito il segno. E’ un altro, però, il colpo che entusiasma il noto opinionista.

Altro che Lukaku: giudizio netto sul calciomercato

I nuovi hanno subito goduto di enorme fiducia da parte di Antonio Conte, che ha spinto per averli nel minor tempo possibile a disposizione. Ed il club, compatibilmente con le proprie possibilità, lo ha accontentato. C’è davvero l’imbarazzo della scelta sul calciatore da cui aspettarsi di più, ma il giornalista non ha dubbi.

Stiamo parlando di Fabrizio Biasin, penna di Libero e stella dei social, che ha parlato ovviamente bene di Romelu Lukaku ma che ha ribadito come, dal suo punto di vista, il vero crack di mercato del Napoli sia in realtà Scott McTominay. Ed andiamo a vedere il perché nella sua disanima.

Napoli, questo il reale colpo: sarà una sorpresona per Conte

David Neres è stato preso per completare il reparto avanzato titolare composto da Romelu Lukaku e da Kvaratskhelia, ma attenzione allo scozzese. Oltre a poter agire al posto di Anguissa, sarà utile anche per la sua capacità di coprire più ruoli.

In questo modo potrebbe permettere, soprattutto nelle gare di cartello, ad Antonio Conte di schierarsi con un 3-5-2, con McTominay, Lobotka ed Anguissa in mezzo al campo ed avvicinando Kvaratskhelia a Romelu Lukaku. Insomma, il vero crack dal suo punto di vista è McTominay. Le ragioni ci sono tutte. La parola ora passa al campo.