Napoli, affare Ebimbe: intreccio con Osimhen, arriva la firma

Il calciomercato Napoli non dorme mai. Ecco la firma a sorpresa, Ebimbe è pronto a cambiare definitivamente squadra in ottica futura

Una nuova suggestione di mercato per arrivare subito alla chiusura dell’affare. Ebimbe è voglioso di una nuova avventura decisiva in vista dei prossimi giorni: spunta il retroscena clamoroso per dire addio al Francoforte. Conosciamo nel dettaglio ogni singolo aspetto per il suo trasferimento improvviso. Intreccio decisivo con Victoro Osimhen: scopriamo il dettaglio a sorpresa.

Una nuova pazza idea di calciomercato in ottica futura. Può arrivare già la firma nei prossimi giorni: ecco la soluzione per cambiare subito squadra. Una voglia immensa di dimostrare tutto il suo valore per iniziare il suo percorso suggestivo: finalmente spunta la verità inaspettata. Saranno ore così decisive per trovare così subito l’accordo per iniziare la sua nuova avventura dicendo addio alla Bundesliga.

Napoli, chiusura Ebimbe: ecco la firma immediata

Un momento decisivo per chiudere subito l’operazione nata pochi minuti fa: la firma potrebbe arrivare già nelle prossime ore, ecco la svolta a sorpresa. Un nuovo punto di partenza per iniziare alla grande la sua nuova avventura a livello internazionale.

Intreccio da urlo con Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano ha deciso il suo futuro firmando con il Galatasaray per iniziare così una nuova avventura da urlo dopo la rottura con il club partenopeo. Ora è arrivata la svolta anche per il giocatore francese pronto a firmare il suo nuovo contratto.

Il centrocampista francese del Francoforte, Ebimbe, potrebbe così seguire Mertens e Osimhen al Galatasaray. Negli ultimi giorni di calciomercato è stato accostato anche al Napoli per rinforzare le corsie esterne: può giocare anche a centrocampo. Il presidente De Laurentiis continua a lavorare per allestire una rosa competitiva con altri colpi a gennaio: l’obiettivo resta quello della qualificazione alla prossima Champions League.

Il club partenopeo è molto attivo per allestire rose competitive in ottica futura. Conte è stato accontentato in estate con gli arrivi di giocatori forti a livello internazionale. Ora Ebimbe potrà volare subito in Turchia: a gennaio il Napoli penserà a nuovi affari per rinforzare le corsie esterne.

Ore intense per il calciomercato turco che chiuderà ufficialmente il 12 settembre: ancora qualche giorno per operazioni da urlo per chiudere colpi sensazionali. Il presidente De Laurentiis vorrebbe vincere un nuovo Scudetto, ma il percorso con Conte è appena iniziato.