Ex Napoli, Jorginho firma subito: colpo last minute

Jorginho è pronto a cambiare ancora una volta squadra. Ecco la decisione last minute: firma subito con il suo nuovo club

Un’altra mossa a sorpresa per conoscere il futuro dell’ex centrocampista del Napoli, Jorginho, che può ancora firmare. Ecco la verità per la sua prossima squadra: il suo futuro è ormai lontano dall’Arsenal. Finora non ha ancora collezionato un minuto in Premier League: ecco la verità nel dettaglio in ottica futura, si può chiudere nelle prossime ore.

Jorginho vuole tornare ad essere protagonista. Lo stesso Ct Luciano Spalletti ha cambiato tutte le scelte dei convocati italiani: l’ex centrocampista del Napoli non è stato convocato per le sfide contro Francia e Israele. Al momento il giocatore dell’Arsenal non è più felice con Arteta che sta facendo nuove scelte a centrocampo: il suo addio può arrivare subito nelle prossime ore. Ecco la verità per il futuro: un nuovo momento decisivo per sognare di nuovo in grande.

Ex Napoli, Jorginho cambia subito squadra: c’è ancora tempo

Saranno ore decisive per dire addio a sorpresa: l’ex giocatore del Napoli vorrebbe così trasferirsi improvvisamente per ritrovare il sorriso dei tempi migliori. Tutto può cambiare per Jorginho che non riesce ad essere più una star in Premier League.

Una pazza idea a sorpresa last minute per il centrocampista italo-brasiliano. Ha vissuto stagioni memorabili con il Napoli di Sarri per poi volare in Premier vestendo le maglie di Chelsea ed Arsenal. Ora per lui si aprirà un nuovo spiraglio in ottica futura: ecco la sua prossima destinazione.

Nelle prime sfide stagionali Jorginho non ha ancora trovato spazio con Arteta. L’Arsenal ha rivoluzionato così la rosa: il centrocampista italo-brasiliano non è più una prima scelta. Come riportato dal portale Tmw, può arrivare così la firma last minute con il Galatasaray ritrovando così Mertens. Pochi giorni è arrivato così il trasferimento di Victor Osimhen in Turchia: un altro ex azzurro è pronto a cambiare subito squadra.

Una voglia pazzesca per tornare a giocare con maggiore continuità con l’obiettivo di tornare ad essere protagonista anche con la Nazionale italiana. Jorginho dovrà prendere una decisione in tempi brevi: il calciomercato in Italia terminerà ufficialmente il 12 settembre.

Ancora due giorni per decidere il suo futuro: spunta il retroscena per trovare la giusta collocazione. Saranno ore intense per riuscire a firmare con il Galatasaray proprio nelle ultime ore di calciomercato turco.