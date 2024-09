Napoli, gara a rischio: scatta l’allarme, ecco cosa succede

Il Napoli tornerà ad allenarsi a Castel Volturno, ma spunta un retroscena a sorpresa. Scatta subito l’allarme per la gara di Serie A

Dopo le due vittorie consecutive conquistate al Maradona, gli azzurri sono pronti per vincere anche in trasferta dopo l’esordio amaro di Verona. Un momento decisivo per capire i prossimi obiettivi della squadra partenopea: ecco quello che potrebbe succedere, la gara è a forte rischio.

Saranno ore decisive per scegliere il miglior undici da mandare in campo in vista della prossima trasferta di campionato. Conte sta lavorando su più soluzione tattiche per mettere in difficoltà gli avversari. Vorrebbe avere a disposizione una squadra eclettica: spunta il retroscena sulla gara a rischio.

La notizia si è diffusa rapidamente pochi minuti fa, ecco tutta la verità per la prossima partita di Serie A. Il Napoli cercherà di collezionare altri tre punti per ridurre il gap con le altre big d’Italia, ma la situazione non è delle migliori.

Napoli, il retroscena: c’è pericolo per la partita di Serie A

Giorni intensi a Castel Volturno per pensare così in grande. Un mese di settembre ricco di impegni già decisivi in ottica Champions League. Con una partita a settimana Conte cercherà di collezionare più vittorie possibili in campionato per poi pensare al bilancio mensile.

Pochi minuti è scattato l’allarme in vista della prossima sfida di campionato. Ecco quello che potrebbe succedere tra i tifosi, spunta l’amara verità. Un momento decisivo per trovare le giuste contromisure in caso di incidenti: conosciamo nel dettaglio la situazione.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, la sfida di Cagliari è considerata ad alto rischio per i tifosi del Napoli. Il settore ospite della Domus Arena sarà pienissimo dopo le due sfide di Serie A al Maradona quasi sold out: 420 posti subito riempiti in poche ore. Non c’è stata la procedura on-line per acquistare il tagliando vista la disponibilità limitata di tagliandi.

La gara è ad alto rischio per quanto riguarda l’ordine pubblico considerando la rivalità tra le due tifoserie con le Forze dell’Ordine in allerta totale. Saranno giorni intensi per mettere al sicuro i tanti tifosi del Napoli che arriveranno in Sardegna per assistere alla sfida in programma domenica alle ore 18 alla Domus Arena.

La polizia cercherà di far svolgere la sfida di Serie A nel migliore dei modi evitando così subito gli scontri tra le due tifoserie che in passato si sono beccate spesso fuori dallo stadio.