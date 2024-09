Napoli, retroscena ADL: chiuso un altro colpo dalla Juve

Un accordo totale con la Juventus, chiuso un altro colpo decisivo. Ecco il retroscena del presidente De Laurentiis: finalmente la verità

Il calciomercato non dorme mai in Europa. Ecco il retroscena per il nuovo affare con la Juventus: chiuso un altro colpo da urlo, scopriamo tutti i dettagli dell’operazione. Un nuovo capitolo tutto da scrivere in ottica futura per sposare così il progetto del Napoli.

Un retroscena di calciomercato per conoscere tutta la verità. Il Napoli aveva chiuso l’affare con la Juventus in passato: c’era l’accordo con il club bianconero e con il giocatore. Ecco l’intreccio decisivo in ottica futura: un momento decisivo per conoscere tutta la verità dopo la sessione estiva di calciomercato. Il club partenopeo è sempre alla ricerca di nuovi profili interessanti per puntare in alto: ecco il retroscena del presidente De Laurentiis.

Napoli, accordo fatto: cos’è successo nelle ultime ore di calciomercato

Tutto è cambiato in pochi giorni con il colpo a sorpresa dalla Juventus: ecco la verità suggestiva in ottica futura. Scopariamo tutti i dettagli dell’operazione da urlo: ecco cosa è mancato.

La dirigenza del Napoli è sempre molto attiva per puntellare la rosa di Conte in vista di gennaio. Attualmente l’allenatore azzurro si è detto soddisfato dopo gli arrivi di calciatori importanti: l’obiettivo resta quello di tornare in zona Champions League il prima possibile.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli aveva chiuso il colpo con la Juventus. Arthur Melo era ad un passo dal vestire la maglia azzurra, ma soltanto l’arrivo di Gilmour ha fatto cambiare tutto la programmazione del trio Giuntoli-Pompilio-Stefanelli che hanno lavorato sulle uscite in casa bianconera. Ben 18 cessioni messe a segno dalla dirigenza bianconera per sfoltire la rosa a disposizione di Thiago Motta.

Ora il centrocampista brasiliano continuerà la sua avventura in maglia bianconera: non ha trovato un’altra destinazione interessante per dire addio alla Juventus. Un nuovo capitolo tutto da scrivere con Thiago Motta almeno fino a gennaio, poi si vedrà la sua prossima squadra.

Una voglia pazzesca di essere protagonista nel calcio internazionale: sembrava davvero tutto fatto con il Napoli, ma alla fine l’affare è saltato con due colpi internazionali per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte. Una nuova mossa strategica in vista di gennaio per pensare così a nuovi affari in casa Juventus: Arthur è stato davvero ad un passo dal Napoli nell’ultimo giorno di calciomercato.