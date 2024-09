Napoli, l’arma segreta di Conte: succederà contro la Juventus

Il Napoli continua a lavorare in ottica futura per raggiungere obiettivi sempre più importanti. La sfida con la Juve è alle porte: ecco cosa succederà

Antonio Conte è al lavoro per regalare nuove gioie ai tifosi partenopei. Una nuova idea per affrontare al meglio la squadra bianconera: ecco cosa ha in mente l’allenatore del Napoli per battere i bianconeri. Un momento decisivo per collezionare sempre più punti in campionato con una partita a settimana.

Prima la trasferta di Cagliari, poi la sfida contro la Juventus per iniziare così a capire gli obiettivi in ottica futura. Il Napoli continuerà a lavorare senza sosta a Castel Volturno: ci saranno i primi allenatori di Gilmour e McTominay tornati nella notte tra domenica e lunedì per farsi trovare subito pronti. Conte li conoscerà dal vivo soltanto nelle prossime ore, ma ha già in mente la strategia per affrontare i bianconeri.

Napoli, l’intreccio con la Juve: Conte ha già deciso la mossa a sorpresa

Anche Thiago Motta è partito forte collezionando due vittorie e un pari nelle prime tre partite di Serie A sulla panchina della Juventus. Ecco la mossa a sorpresa di Conte per metterli in difficoltà.

Saranno lunghe settimane per dare maggiore entusiasmo alla squadra azzurra. Conte ha lavorato senza sosta con Lukaku e Neres pronti a fare il loro debutto da titolare. Ecco la nuova strategia in ottica della sfida con la Juve: succederà subito, la pazza idea di Conte.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Conte starebbe pensando al passaggio della difesa a 4 che avverrà soltanto contro la Juventus. L’allenatore azzurro ha deciso di confermare il 3421 contro il Cagliari per poi pensare subito alla trasferta ostica di Torino all’Allianz Stadium.

Per lui sarà sempre una sfida speciale affrontare i bianconeri: è stata la squadra del suo cuore sia da calciatore e poi da allenatore iniziando una carriera avvincente da tecnico internazionale.

Idee suggestive per dare nuove soluzioni alla squadra azzurra passando al 4231 o 433: spunta il retroscena da Castel Volturno per continuare ad essere protagonisti dopo un avvio importante. Un nuovo cambio di modulo per essere eclettici anche a gara in corso: tante idee da mettere in pratica con l’inserimento dei due nuovi centrocampisti scozzesi protagonisti in Nazionale. Una nuova pazza idea per ingabbiare così la squadra di Thiago Motta: una sfida nella sfida per Conte.