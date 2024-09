Napoli, Spalletti nella bufera: “È stato il peggiore di sempre”

Il Napoli ha voluto cambiare pelle con l’arrivo di Antonio Conte, ma l’ex Spalletti è finito ancora nella bufera: la critica per la scelta

I tifosi azzurri l’hanno osannato alla grande dopo lo Scudetto collezionato sotto la sua gestione, ma Luciano Spalletti non è visto di buon occhio. A distanza di anni il suo addio non è stato digerito ancora: è finito ancora nella bufera, spunta il retroscena a sorpresa.

Sono state serate indimenticabile con il terzo Scudetto in casa Napoli. Spalletti ha saputo toccare le corde giuste ad Osimhen e compagni per arrivare fino in fondo in Serie A anche grazie alla pausa Mondiale. Un ricordo indelebile per i tifosi partenopei, ma sono arrivare ancora critiche importanti verso la sua figura da allenatore.

Napoli, critica feroce a Spalletti: non ci ha visto più dalla rabbia

Un nuovo attacco senza giri di parole per la sua decisione a sorpresa: il suo addio non è stato ancora digerito, ecco la rabbia della firma prestigiosa. Dopo vent’anni di presidenza De Laurentiis sono arrivati diversi successi, ma anche delusioni non solo sul terreno di gioco: ecco tutta la verità sul suo addio.

Una nuova sfida alla guida dell’Italia, ma finora ha deluso le aspettative il tecnico di Certaldo. Ora ha rivoluzionato l’assetto totale in Nations League superando Francia ed Israele per affidarsi ad una nuova generazione di talenti azzurri pronti a scrivere la storia del calcio.

La firma storica de La Repubblica, Antonio Corbo, ha voluto criticare apertamente l’ex Luciano Spalletti. Ai microfoni di Un Calcio alla Radio a Radio Napoli Centrale, il giornalista ha esaltato Mazzarri: “L’allenatore che ha reso di più è stato lui creando un gioco per valorizzare i giocatori”.

Poi ha aggiunto: “Il peggiore per me è stato Spalletti. La sua fuga ha creato una voragine, De Laurentiis non ha reagisto subito credendo di poter sopravvivere“. Una critica feroce per l’ex allenatore del Napoli, ora di nuovo protagonista alla guida della Nazionale italiana con due vittorie contro Francia e Israele.

Una nuova feroce critica nei confronti del tecnico di Certaldo, che dopo il trionfo dello Scudetto ha deciso di lasciare Napoli improvvisamente. In tanti si aspettavano la sua permanenza, ma ha lasciato soltanto il presidente De Laurentiis. Una decisione che ha spiazzato tutti: ancora oggi non è stata digerita del tutto.