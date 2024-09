Napoli, la Juve chiude il colpo: sorpasso decisivo ad ADL

Il calciomercato non dorme mai. La Juventus insidia ancora il Napoli per un nuovo colpo a gennaio: ecco la soluzione, beffato ADL

Una nuova strategia di calciomercato per chiudere subito nuovi obiettivi di calciomercato. Un nuovo colpo a sorpresa con la Juventus sempre molto interessata al giocatore: affare diretto con la possibile beffa ad ADL. Conosciamo ogni singolo dettaglio per continuare a sognare in grande con obiettivi da urlo.

La società partenopea vorrebbe programmare già la prossima campagna acquisti. L’obiettivo è quello di allestire una rosa super competitiva con qualche colpo a gennaio. Ecco l’insidia chiamata Juventus per l’affare in casa Napoli: il club bianconero continua a monitorare per beffare ADL e Conte. Saranno così settimane intense per pensare a come puntellare le rispettive rose dei top club italiani: ecco la novità assoluta in vista di gennaio.

Napoli, affare in Serie A: chiusura per gennaio

Un nuovo obiettivo di calciomercato per innalzare il tasso tecnico della rosa a sua disposizione. Saranno settimane intense ancora dal punto di vista del mercato in vista di gennaio: ecco la strategia a sorpresa per l’ennesimo colpo.

La dirigenza partenopea vuole proseguire su questa strada di colpi da urlo dopo una campagna acquisti estiva davvero da applausi. Il presidente De Laurentiis si è dato da fare accontentando così l’allenatore Antonio Conte, ma non è finita qui. Secondo i rumors di mercato ci sono ancora tanti obiettivi segnati sul taccuino del ds Manna che ha messo a segno anche cessioni importanti.

Un nuovo intreccio con la Juventus che continua a duellare a distanza con ADL: possibile sorpresa per un nuovo colpo sulle corsie esterne. Spunta il retroscena: scopriamo l’affare decisivo.

Come riportato dall’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, il Napoli continua a pensare a nuovi colpi a gennaio. Nel frattempo c’è sempre l’insidia della Juventus che monitora attentamente un obiettivo del presidente De Laurentiis. Jackson Tchatchoua è pronto a cambiare squadra già a gennaio dopo essere stato accostato a lungo alla squadra partenopea: i bianconeri potrebbero così chiudere subito l’operazione a sorpresa.

Il Napoli sarà ancora protagonista in questi mesi per pianificare la prossima campagna acquisti di livello internazionale e non solo. Affare possibile per il Napoli, ma attenzione sempre alla Juventus avversaria ostica in campo e fuori come la storia insegna. Tante big sulle sue tracce, lascerà sicuramente Verona già a partire da gennaio dopo l’exploit da urlo.