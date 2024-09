Napoli, scoppia il caso Mario Rui: spara alto, scontro con ADL

In casa Napoli scoppia il caso Mario Rui e la situazione rischia di diventare davvero fuori controllo. La sua richiesta è altissima ed ormai si è arrivati allo scontro totale con Aurelio De Laurentiis. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo, dal momento che la situazione appare irreversibile.

In casa azzurra i due casi più spinosi in senso assoluto sono stati sostanzialmente due. Soprattutto se si considera che quello di Folorunsho è rientrato in maniera abbastanza positiva. Da una parte quello legato a Victor Osimhen, che alla fine, per la felicità di tutti, ha salutato direzione Istanbul, Galatasaray.

L’altro caso riguarda proprio Mario Rui, che in maniera del tutto inspiegabile ha rifiutato ogni offerta pervenuta, e che gli garantiva anche cifre importanti, pur di restare al Napoli. Dove, comunque ed in ogni caso, è totalmente fuori dal progetto e non ci può rientrare in nessun modo. Andiamo a vedere le ultime, dal momento che il caso è scoppiato in maniera irreversibile.

Tensioni tra il portoghese ed il club: è scontro

La storia d’amore tra il portoghese e la maglia azzurra avrebbe meritato sicuramente un esito differente. Conte non vede in lui un profilo su cui valga la pena lavorare per l’enorme differenze tra le sue richieste e le caratteristiche del calciatore. Per questo, a meno che non si decida a salutare, resterà fuori rosa.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Roma“, però, si sta valutando la via della rescissione. Ma in tal senso la situazione non è per niente in discesa. Mario Rui, infatti, per rescindere il suo contratto in essere chiede al Napoli sei milioni di euro. E da qui nasce lo scontro con Aurelio De Laurentiis.

Mario Rui, richiesta altissima al Napoli: ADL non ci sta

Il patron azzurro non ha nessuna intenzione di pagare una cifra del genere e per questo tra le parti al momento è scontro. Non ci sono segnali di distensione ed anzi a breve anche Mario Giuffredi, storico agente del portoghese, lo abbandonerà.

Incomprensibile, probabilmente anche per lui, l’atteggiamento di un calciatore come Mario Rui che ha sempre avuto un atteggiamento super professionale ma che probabilmente non si aspettava di ricevere un trattamento del genere dopo quello che ha dato alla maglia del Napoli.