Napoli, colpo per gennaio: Conte accontentato, arriva dal Monaco

Il Napoli, nella figura del direttore sportivo Giovanni Manna, è già al lavoro per il mercato di gennaio. In tal senso, il primo colpo può seriamente arrivare dal Monaco e rappresenta un innesto di primo valore per la squadra di Antonio Conte. Arrivano le ultime notizie su questa trattativa di calciomercato.

E’ stata una sessione di calciomercato per gli azzurri a dir poco intensa e ricca di colpi di scena. La squadra andava rivoltata come un calzino tra cessioni e nuovi innesti ed in tal senso Giovanni Manna è riuscito in questa autentica impresa. Adesso, però, a neanche dieci giorni dalla chiusura, è già tempo di pensare a gennaio.

Risolto la grana Victor Osimhen, nella speranza che già a gennaio possano arrivare i soldi della clausola, il direttore sportivo si sta muovendo in cerca del prossimo colpo da mettere a disposizione di Antonio Conte ed arrivano indiscrezioni relative al profilo che piace. Arriva dal Monaco e sarebbe molto gradito, per caratteristiche, al tecnico.

Colpo degli azzurri per gennaio: nome a sorpresa

La squadra, allo stato attuale delle cose, manca di un esterno a destra, come è noto. Pasquale Mazzocchi, infatti, da solo non può di certo bastare e per questo motivo, in via emergenziale, è stato chiesto ad Alessio Zerbin di restare. Sarà lui l’alternativa. Per gennaio, però, sembra che Manna abbia deciso su chi puntare in maniera decisa.

A quanto pare, stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli a gennaio ha come obiettivo primario quello di colmare questa lacuna ed in tal senso si sta preparando ad affondare il colpo per una vecchia conoscenza della nostra Serie A. Si tratta di Wilfried Singo, ex Torino ed attualmente proprio al Monaco.

Napoli, tentativo per il talento del Monaco: le ultime a riguardo

Classe 2000, si tratta di un profilo perfetto per Antonio Conte, dal momento che è ideale per agire da esterno di un centrocampo sia a quattro che a cinque, proprio come esterno a destra.

Il suo valore è di 25 milioni di euro secondo Transfermarkt, ma al Monaco non è propriamente un titolare inamovibile. Per questo motivo, davanti ad una buona offerta, Singo potrebbe seriamente passare al Napoli. I monegaschi lo hanno pagato un anno fa 10 milioni di euro circa.