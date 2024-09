Napoli-Anguissa, l’avvocato spaventa tutti: “Caso ancora aperto”

Napoli-Anguissa, l’avvocato si pronuncia su questo caso legale ancora aperto e spaventa i tifosi facendo il punto sulla situazione. Si tratta di un tema molto delicato ed andiamo a vedere in maniera dettagliata che cosa sta accadendo. Facciamo chiarezza ricostruendo passo dopo passo tutti gli step che hanno portato a questa situazione.

Uno dei perni di questo Napoli è senza ombra di dubbio il roccioso centrocampista camerunese. Nell’ultimo anno e mezzo ha faticato soprattutto a trovare la condizione fisica di cui ha bisogno per essere realmente e profondamente dominante con il suo fisico in mezzo al campo. Ma le doti sono fuori discussione.

Anche quest’anno non è iniziato nel migliore dei modi, dal momento che sembra ancora in difficoltà a livello atletico. Il gol contro il Parma, però, può essere molto importante per ritrovare il giusto entusiasmo e la sua voglia di lottare. C’è un caso ancora aperto però con il Napoli che lo riguarda da vicino e di cui ha parlato anche l’avvocato del club.

Il centrocampista ha ancora un caso aperto col club

Alla quarta stagione in azzurro, Zambo Anguissa è ancora un perno della squadra. Conte ne ha chiesto la conferma ed ora si giocherà una maglia da titolare con Scott McTominay, appena arrivato dal Manchester United e già entrato nel cuore dei tifosi azzurri.

Intervistato a Radio CRC, l’avvocato del Napoli Mattia Grassani ha parlato di cosa sta succedendo tra il club ed il vecchio procuratore di Anguissa. Ha spiegato che ci sono, in tal senso, diverse controversie aperte con l’ex procuratore del calciatore, Alessandro Pettine. Il caso, dunque, è ancora aperto. Andiamo a vedere la posizione del Napoli.

Napoli-Anguissa: le parole dell’avvocato a riguardo

Il tutto è in sospeso dal momento in cui Zambo Anguissa ha rinnovato con il Napoli. Il club in quel caso si avvalse di un altro procuratore e non c’è stato nessun contributo portato alla causa da parte di Pettine. Quest’ultimo, però, rivendica procure e compensi per un’attività che ha svolto un altro procuratore.

Il tutto ormai va avanti da tanto tempo e si tratta di una notizia che di certo non farà piacere al Napoli ed ai suoi tifosi. Con Frank Zambo Anguissa, ovviamente, spettatore inconsapevole di un caso scoppiato attorno al suo nome.