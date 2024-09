Cagliari-Napoli: esclusione a sorpresa, Conte ha deciso

Il Napoli contro il Cagliari per cercare di dare continuità alla vittoria con il Parma. Conte pensa all’esclusione di un big: i dettagli

Inizia la settimana che porta il Napoli ad affrontare il Cagliari. La vittoria contro il Parma è stata una boccata d’ossigeno importante per gli uomini di Conte ed ora il tecnico dei partenopei sta lavorando per uscire indenni anche dalla Sardegna. Un compito non semplice considerando che i sardi in casa vogliono costruire la salvezza. E in più in questo turno c’è una grande incognita: il rientro dalla sosta. Le nazionali rappresentano sempre un’arma a doppio taglio e le scelte degli allenatori potrebbero essere condizionati proprio da questo.

Secondo quanto riferito da Manuel Parlato, il Napoli potrebbe presentarsi con una formazione diversa contro il Cagliari. Il tecnico dei partenopei pensa alla possibilità di lasciare in panchina uno dei big per consentirgli di recuperare dalle ultime fatiche. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se ci potrà essere questa decisione oppure no.

Cagliari-Napoli, la decisione di Conte: si cambia

Il Napoli contro il Cagliari punta a dare continuità alla vittoria casalinga prima della sosta. Riuscire a conquistare i tre punti in terra sarda sarebbe una risposta importante dopo le difficoltà avute ad inizio campionato. Per farlo Conte starebbe ragionando sulla possibilità di lasciare in panchina un giocatore per lasciarlo riposare.

Le alternative non mancano e Anguissa potrebbe partire dalla panchina in Cagliari–Napoli. Il camerunense arriverà per ultimo dagli impegni con le nazionali e a questo punto Conte starebbe ragionando alla carta McTominay, già a disposizione del tecnico, per consentire al giocatore di recuperare dalle fatiche del lungo viaggio. Una possibilità da non sottovalutare considerando la panchina lunga e la necessità in più di un’occasione di non forzare troppo ed evitare infortuni. Naturalmente la decisione arriverà solamente nella seconda parte della settimana e in base alle condizioni dei giocatori.

Nonostante qualche possibile cambiamento a livello della squadra, l’obiettivo del Napoli è sempre lo stesso: ottenere i tre punti a Cagliari. Non sarà semplice visto che i sardi sono un club molto ostico da affrontare tra le mura amiche. A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si svilupperà questa vicenda e se Anguissa resterà davvero in panchina per dare spazio a McTominay oppure le gerarchie non cambieranno e si continuerà a puntare sul camerunense.