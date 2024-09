“Era fatta”, nuovo retroscena: annuncio a sorpresa

Il calciomercato si è chiuso ormai da una decina di giorni, ma i retroscena continuano. E il Napoli aveva ormai chiuso un doppio colpo

È stata una sessione di calciomercato non semplice in casa Napoli. La delusione dell’anno post Scudetto ha portato De Laurentiis a dare vita ad una vera e propria rivoluzione. Sono molti i calciatori che hanno lasciato nelle scorse settimane la città partenopea per iniziare una nuova esperienza.

E in queste ultime ore è uscito un nuovo retroscena. Il Napoli aveva praticamente chiuso un doppio colpo che poteva garantire sicuramente una qualità ancora maggiore rispetto a quella attuale. Non è chiaro se questi arrivi cambiavano il destino di questo calciomercato oppure la scorsa stagione. Ma di certo i partenopei ci avevano pensato e la fumata bianca era fattibile. Poi, però, non si è fatto nulla e questo ha portato i calciatori a prendere una strada completamente differente rispetto a quella campana.

Calciomercato Napoli: era chiuso un doppio colpo, i dettagli

Il Napoli ha sempre guardato con molta attenzione al calcio italiano per rinforzare la rosa. E due colpi erano stati praticamente definiti. Poi per motivi differenti non si è riusciti ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca e, di conseguenza, non portato i giocatori in Campania. Un rammarico se si pensa come è andata la stagione e anche le difficoltà che ci sono state in questa sessione estiva nell’andare a completare la rosa.

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Federico Balzaretti ha confermato che nelle scorse sessioni di calciomercato Samardzic e Perez erano molto vicini al trasferimento a Napoli. In particolare per il difensore era ormai praticamente chiusa la trattativa. Poi non si è riusciti ad arrivare alla fumata bianca per altri motivi e i giocatori hanno preso assolutamente strade differenti. Una doppia operazione non portata a termine che lasciano un po’ di amaro in bocca considerando anche le difficoltà avute in questo calciomercato.

La presenza di Samardzic e Perez in rosa poteva portare Manna a muoversi in modo differente nell’ultima sessione di calciomercato. Non c’è stata questa possibilità ed alla fine si è deciso di virare su altri giocatori. Ora la speranza è che quanto successo in passato possa pregiudicare un po’ questa stagione. Al momento il Napoli dimostra di essere una squadra di qualità importante e per il momento i due mancati arrivi non pesano. Ma non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.