Avevano preso Osimhen: arriverà a gennaio, mancava un dettaglio

Victor Osimhen era ormai preso. Il giocatore era davvero vicino al trasferimento in una big, ma per un dettaglio non c’è stata la fumata bianca

La prossima settimana inizierà la nuova avventura con la maglia del Galatasaray. Una trattativa nata solamente negli ultimi giorni della sessione di calciomercato Ma in queste ultime ore è uscito un nuovo retroscena che apre alla possibilità di un ritorno in una big a partire già da gennaio. Le riflessioni sono in corso e i dubbi saranno sciolti solamente nelle prossime settimane. Ma la trattativa riparte da un buon punto e la chiusura non è assolutamente impossibile come si poteva pensare in precedenza.

Stando a quanto riferito da un ex calciatore, Osimhen era davvero vicino al trasferimento per una big. La trattativa non è decollata per alcuni dettagli non considerati importanti e a questo punto non è da escludere un nuovo tentativo durante il calciomercato invernale. Una ipotesi non semplice da far diventare realtà per diversi motivi, ma tutto può succedere.

Osimhen in una big a gennaio: ipotesi possibile

L’arrivo di Osimhen al Galatasaray è temporaneo. Resta da capire se riguarderà tutta la stagione oppure solamente la prima parte dell’annata. Il calciatore, infatti, non ha assolutamente escluso la possibilità di cambiare squadra già a gennaio e c’è la possibilità che una big compia un nuovo tentativo per capire la fattibilità dell’operazione.

Secondo le parole di John Obi Mikel, uno dei principali sponsor di Osimhen al Chelsea, il nigeriano non è arrivato a Londra per una questione di dettagli minori e i Blues potrebbero provarci ancora durante il calciomercato invernale per valutare la fattibilità di questa operazione. Naturalmente, in caso di un nuovo tentativo, si partirebbe da una trattativa già impostata e ci sarebbe maggiore tempo per definire quello che è mancato in estate e consentire al giocatore di rinforzare la squadra di Maresca.

Al momento niente di certo. Sono in corso tutte le riflessioni del caso. Naturalmente il Chelsea non ha nessuna intenzione di mollare la pista Osimhen e a gennaio potrebbe ritornare alla carica sfruttando anche una clausola rescissoria minore. Obi Mikel è pronto a dare una mano importante alla squadra londinese per cercare di trovare la tanto attesa fumata bianca. Non ci resta a questo punto che aspettare i prossimi mesi per capire come si evolverà la vicenda e quali sarà il destino definitivo del centravanti del Galatasaray.