Retroscena Osimhen, calci e pugni a fine gara: quando è successo

Victor Osimhen ha lasciato Napoli per vivere una nuova avventura in Turchia. Ecco la furia con calci e pugni a fine partita, il retroscena

Una voglia immensa di puntare sempre in alto. Le sue giocate hanno fatto sognare i tifosi del Napoli, ma è arrivata la rottura totale proprio con la società partenopea: ecco quello che è successo in occasione di una sfida particolare, il retroscena che nessuno ricorda.

L’attaccante nigeriano è ancora di proprietà del Napoli: è volato in prestito al Galatasaray, ma difficilmente tornerà ad essere protagonista in maglia azzurra dopo tutto quello che è successo. Una voglia immensa di tornare a realizzare gol importanti: già in Nazionale è tornato ad esultare con la rete realizzata nella ripresa. Calci e pugni dopo la partita, ecco il retroscena che in pochi ricordano: un ricordo particolare per conoscere ogni singolo dettaglio.

Osimhen, la verità dopo la sua sfuriata: ecco il momento decisivo

Sono state stagioni avvincenti in maglia azzurra per l’attaccante nigeriano. Spunta subito la verità che arriva dal passato: un episodio particolare che nessuno ricorda avvenuto proprio durante il periodo della sua permanenza al Napoli.

Victor Osimhen è stato l’uomo in più del Napoli scudettato sotto la gestione di Luciano Spalletti. Un’avventura indimenticabile in maglia azzurra fino alla rottura a sorpresa con il presidente De Laurentiis. Una gestione davvero da dimenticare per l’attaccante nigeriano, che ora è pronto a sognare in grande con il Galatasaray.

Spesso furioso con i compagni e con gli avversari, Osimhen si è lasciato andare anche a calci e pugni a fine partita come si evince nel film documentario “Sarò con te”. Tornando indietro nel tempo dobbiamo arrivare alla sfida contro la Salernitana: Dia rispose subito al gol di Olivera. Lo Scudetto arrivò aritmeticamente soltanto ad Udine, ma anche lì l’attaccante nigeriano perse le staffe dando calci e pugni all’uscita dal campo. Nel film documentario si possono anche ascoltare le seguenti parole: “Sembrava di aver perso lo Scudetto”.

Una voglia immensa per tornare ad essere considerato uno degli attaccanti più forti a livello internazionale. Ormai c’è una rottura totale con il Napoli: Conte gli ha preferito subito Lukaku. Ora è tempo di scrivere nuovi capitoli in ottica futura: un momento decisivo per sognare in grande con la paura del passato.