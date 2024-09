Napoli, spunta la scritta al murales: “Offeso Maradona”

Negli ultimi giorni anche Antonio Conte ha voluto omaggiare Maradona con la visita di nascosta al Murales: spunta la scritta, che oltraggio

Un luogo davvero celebre per tutti i tifosi del Napoli e non. Il murales di Maradona è diventato un posto di culto per gli amanti del calcio mondiale. Secondo gli ultimi dati soltanto il Colosseo è più visitato: è ormai obbligatorio fare un salto ai Quartieri Spagnoli per ammirare il murales di Maradona che ha bisogno anche di qualche restauro a causa dell’umidità.

Antonio Conte si è recato di nascosto ai Quartieri Spagnoli per visitare subito il Murales di Maradona: un luogo celebre per ricordarlo per sempre. Napoli l’ha adottato, ma lui ha ripagato la fiducia difendendo la città e la squadra di Napoli in tutti questi anni fino alla sua scomparsa. Per i tifosi napoletani è considerato il “Dio del calcio”, ossia il calciatore più forte della storia del calcio di tutti i tempi. Ha regalato gioie a non finire con due Scudetti azzurri indimenticabili: Napoli grazie a lui ha vissuto anni memorabili.

Napoli, che oltraggio alla memoria di Maradona: cos’è successo?

Un gesto indecente con la scritta che andrà fatta immediatamente cancellata: un luogo di culto con tanti calciatori che si sono recati anche in incognito com’è successo con Antonio Conte. Scopriamo tutti i dettagli dell’accaduto.

Una scritta davvero ignobile quella comparsa nei pressi del Murales: finalmente la verità, ecco tutto quello che è successo pochi minuti fa. Il giornalista di Canale21, Peppe Iannicelli, ha messo in risalto così una scritta apparsa pochi minuti fa nei pressi del murales di Maradona: “L’insulto ai tifosi della Juventus offende la memoria di Diego Armando Maradona”.

Lo stesso giornalista ha sottolineato tutto ciò che è accaduto pochi minuti fa: “Sono stati esposti tre cuori di stoffa. All’interno di uno è apparso anche il messaggio ‘Juventino Hijo de Puta’. Questo orpello meschino va rimosso immediatamente”.

Diego Armando Maradona è ancora amato da tutti: anche dai tifosi che non seguono il Napoli. La scritta si è subito notata durante le immagine di Canale21 mentre andava in onda un documentario sulla storia di Maradona. Il murales ormai ha raggiunto un numero altissimo di visitatori ogni mese: è diventata una tappa anche per tanti vip ed attori che non possono mancare se sono nella città di Napoli.