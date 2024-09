Napoli, Mario Rui nella bufera: “Offende i bambini”

Il terzino portoghese del Napoli, Mario Rui, continua a rifiutare altre destinazioni. Resterà così fuori rosa, ecco la nuova pesante critica

Dopo il passaggio di Victor Osimhen al Galatasaray, il presidente De Laurentiis era già pronto a cedere subito Mario Rui. Il terzino portoghese ha litigato anche con il suo noto agente, Mario Giuffredi, visto che ha rifiutato tutte le possibili destinazioni nel giro di pochi giorni. Rimarrà al Napoli allenandosi a parte per i prossimi mesi: non ha voluto così scegliere una nuova squadra.

Per anni è stato il simbolo del Napoli: ha vissuto vari allenatori diventando centrale al centro del progetto di Sarri e Spalletti su tutti. Conte ha fatto subito intendere di voler fare a meno di lui fin dai primi giorni di allenamento: così il terzino portoghese è stato anche in cerca di una nuova squadra. Negli ultimi giorni di calciomercato ha rifiutato tutte le possibili destinazioni per il futuro: ecco il nuovo attacco pesante verso la sua decisione.

Napoli, la gestione di Mario Rui: la critica pesante verso il portoghese

Una situazione davvero caotica per il giocatore azzurro che si allenerà in orari diversi rispetto al resto della squadra. Ora è arrivato l’attacco totale nei suoi confronti: il terzino portoghese è finito ancora nella bufera dopo la sua scelta di rifiutare ogni squadra proposta.

Una decisione che ha lasciato tutti senza parole per restare così senza giocare a Napoli. Non fa parte della lista di Serie A di Conte che non ha avuto mai idea di riportarlo in squadra. Ora Mario Rui sarà uno dei tanti dopo le stagioni magnifiche vissute in maglia azzurra: ecco l’attacco senza troppi giri di parole.

Il celebre giornalista napoletano, Umberto Chiariello, durante il suo editoriale a Canale21 si è lasciato andare ad uno sfogo pesante prendendo di mira il terzino portoghese. La sua scelta di non voler andar via non è stata digerita affatto: “Va rispettata l’etica nel calcio, non solo i contratti”.

Poi ha aggiunto parole pesanti nei confronti di Mario Rui: “Ha offeso i bambini. Un bambino sogna di giocare in Serie A, un calciatore che rifiuta di giocare a calcio perché pensa solo ai soldi è un calciatore commendevole”.

Una scelta inspiegabile per un calciatore professionista che ha dedicato la sua vita proprio al calcio. Chiariello non le ha mandate a dire con la sua furia durante l’editoriale a Canale21. Nei giorni scorsi, infine, Conte ha riportato in squadra il centrocampista italiano Folorunsho che si è messo subito a disposizione dell’allenatore del Napoli. Secondo i rumors da Castel Volturno potrebbe arrivare anche un cambio di modulo.